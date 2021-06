Jadwal Bioskop CGV Cinemas Transmart Lampung, Selasa 8 Juni 2021

Ilustrasi. The Conjuring: The Devil Made Me Do It menjadi salah satu film yang tayang di CGV Cinemas Transmart Lampung, Selasa 8 Juni 2021.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Bagi yang suka menonton film di bioskop, berikut jadwal film di CGV Cinemas Transmart Lampung, Selasa 8 Juni 2021.

Ada dua film bergenre horor yang bisa dipilih, yakni The Conjuring: The Devil Made Me Do It dan A Quite Place Part 2.

Berikut jadwalnya di CGV Cinemas Transmart Lampung:

1. The Conjuring: The Devil Made Me Do It

Audi 4: Pukul 10.30

Audi 2: Pukul 11.00, 13.20, 15.40, dan 18.00

Audi 1: Pukul 12.00, 14.20, 16.40, dan 19.00

The Conjuring: The Devil Made Me Do It mengungkapkan kisah mengerikan tentang teror, pembunuhan, dan kejahatan yang tidak diketahui yang bahkan mengejutkan penyelidik paranormal Ed dan Lorraine Warren di kehidupan nyata.

Salah satu kasus paling sensasional dari arsip mereka, dimulai dengan pertarungan untuk jiwa seorang anak laki-laki, kemudian membawa mereka melampaui apa pun yang pernah mereka lihat sebelumnya, untuk menandai pertama kalinya dalam sejarah AS bahwa tersangka pembunuhan akan mengklaim kerasukan setan sebagai pembelaan.

2. A Quite Place Part 2