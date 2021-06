Audi Marissa Bagikan Potret Baby Anzel yang Semakin Berisi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Audi Marissa bagikan potret bayi Anzel yang semakin berisi.

Saat lahir prematur, Anzel harus menjalani perawatan di NICU.

Audi Marissa pun mengunggah potret Baby Anzel yang tampak kian menggemaskan.

Apalagi Baby Anzel tak malu dan selalu tersenyum saat di depan kamera.

Sebagai seorang ibu, Audi Marissa tentu senang melihat perkembangan sang buah hati.

Mengingat sebelumnya, ia harus terpisah dari sang putri usai melahirkan akibat kondisi Anzel yang belum stabil dan perlu perawatan intensif.

"I am so proud to be your mom anzelmaverick," tulis Audi Marissa dalam unggahan Instagram-nya Selasa, (8/6/2021).

Sontak saja unggahan Audi Marissa itu menarik perhatian warganet.

Banyak warganet yang turut berbahgia dengan perkembangan baby Anzel.

@nasyaalviraniaputri48 Cepet x mbemnya, padahal baru kemarin lahirnya prematur. Tpi sekarang kayak udah 5 bln, ganteng, manis gemezzz banget. Pengen tak cubitt.