Gelar Operasi Bina Waspada Krakatau 2021, Polres Mesuji Lampung Libatkan 35 Personil

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, MESUJI - Polres Mesuji beserta jajaran menggelar Operasi Kepolisian Kewilayahan dengan sandi Operasi Bina Waspada Krakatau 2021.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Tribrata Endra Dharma Laksana Polres Mesuji pada, Senin (7/6/2021) kemarin Pukul 09.30 WIB.

"Pelaksanaan Operasi Bina Waspada Krakatau 2021 selama 12 hari mulai Senin (7/6/2021) sampai (18/6/2021), dimana Polres Mesuji melibatkan 35 personil," ujar Kapolres Mesuji AKBP Alim saat berada diruang kerjanya, Selasa (8/6/2021).

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di seluruh wilayah Kabupaten Mesuji.

Selanjutnya, kata Kapolres, Operasi Bina Waspada Krakatau 2021 tiap tahun di laksanakan dengan harapan dapat mencegah dan menangkal faham radikal, yang mengarah pada aksi terorisme.

"Lat pra ops ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, cara bertindak sehingga ops bina waspada dapat terlaksana dengan baik," ucap Alim.

Ia menambahkan, untuk menanamkan dan mengingatkan kepada masyarakat terkait bahayanya faham radikal dengan mengedepankan langkah preemtif, binluh, sambang dan penggalangan.

Pelaksanaan Operasi Bina Waspada Krakatau 2021 berlangsung di Aula Tribrata Endra Dharma Laksana Polres Mesuji. (Dok. Polres Mesuji.)

Harapannya, paham radikal tidak berkembang, melainkan cinta kepada NKRI dan pancasila.

Lebih lanjut, ia memaparkan sasaran dan target ops diantaranya Toga (Tokoh Agama), Toda (Tokoh Adat), Tomas (Tokoh Masyarakat), dan kelompok yang diduga berpotensi faham radikal.

"TO Ops Bina Waspada Krakatau 2021 Polres Mesuji ada 15 TO terdiri dari 5 TO orang dan 10 TO tempat," Tutupnya. ( Tribunlampung.co.id / M Rangga Yusuf )