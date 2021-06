Pembukaan Euro 2021, Perbandingan Piala Eropa 2020 dan 2016

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Jelang jadwal pembukaan Euro 2021 ( Euro 2020 ), simak berikut ini perbedaan serta perbandingan antara gelaran Piala Eropa 2020 dan Euro 2016.

Gelaran jadwal Euro 2021 akan dimulai Sabtu, 12 Juni 2021 di Stadion Olimpico, Kota Roma, dan partai pembuka Euro 2021 adalah Turki vs Italia.

Semua siaran langsung Euro 2021 dapat disaksikan via link live streaming Euro 2021 di link live streaming Mola TV dan RCTI.

Ada sejumlah perbedaan dan persamaan dari kompetisi Euro 2021 dan kompetisi Piala Eropa yang sebelumnya, yakni Euro 2016 .

Berikut perbandingan antara gelaran Euro 2021 dan Euro 2016.

Baca juga: JADWAL Pembukaan Euro 2021, Mengenal Maskot Resmi Euro 2021 Skillzy Si Terampil

Upacara Pembukaan

Sama seperti gelaran Piala Eropa sebelumnya, pada pembukaan Euro 2021 kali akan menampilkan sejumlah musisi ternama, di antaranya mengundang DJ asal Belanda, Martin Garrix, dan dua personel grup musik U2 asal Irlandia, yakni Bono dan The Edge.

Ilustrasi. Jelang jadwal pembukaan Euro 2021 ( Euro 2020 ), simak berikut ini perbedaan serta perbandingan antara gelaran Piala Eropa 2020 dan Euro 2016. (AFP)

DJ Martin Garrix merupakan musisi pencipta lagu tema resmi Euro 2020 kali ini.

Sedangkan Vokalis Grup musik U2, Bono, ditunjuk sebagai penulis lirir lagunya.

Adapun lagu tema resmi Euro 2021 kali ini berjudul We Are The People.

Baca juga: Link Live Streaming Euro 2021, Daftar Bintang Muda Yang Akan Bersinar di Euro 2021

Baca juga: Jadwal Pembukaan Euro 2021, Lihat Hadiah yang Diterima Juara Piala Eropa

Terdapat persamaan antara pembukaan Euro 2021 dan Piala Eropa pada 2016 lalu, di mana keduanya sama-sama menghadirkan Disk Jokey untuk memeriahkan acara.