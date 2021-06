TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Berikut adalah Jadwal film bioskop di Ciplaz Lampung XXI, Kamis 10 Juni 2021

The Conjuring : The Devil Made Me Do It

Teater 1

14.15, 16.35, dan 18.55

Teater 2

14.45, 17.05, dan 19.25

Teater 4

13.45, 16.05

The Conjuring: The Devil Made Me Do It mengungkapkan kisah mengerikan tentang teror, pembunuhan, dan kejahatan yang tidak diketahui yang bahkan mengejutkan penyelidik paranormal Ed dan Lorraine Warren di kehidupan nyata.

Salah satu kasus paling sensasional dari arsip mereka, dimulai dengan pertarungan untuk jiwa seorang anak laki-laki, kemudian membawa mereka melampaui apa pun yang pernah mereka lihat sebelumnya, untuk menandai pertama kalinya dalam sejarah AS bahwa tersangka pembunuhan akan mengklaim kerasukan setan sebagai pembelaan.

Quite Place Part II

Teater 3

13.35, 15.45, 17.55, dan 20.05

Setelah persistiwa-peristiwa maut yang terjadi di rumah mereka, keluarga Abbott kini harus menghadapi teror dari dunia luar, seiring mereka melanjutkan upaya bertahan hidup dalam keheningan.

Dipaksa untuk pergi ke wilayah-wilayah tak dikenal, mereka pun segera menyadari bahwa makhluk-makhluk yang memburu manusia lewat suara itu bukanlah ancaman satu-satunya yang berkeliaran di sekitar mereka.

In The Heights

Teater 4

18.25

Nyalakan Washington Heights ... Aroma cafecito caliente menggantung di udara tepat di luar halte kereta bawah tanah 181st Street, tempat kaleidoskop mimpi menyatukan komunitas yang hidup dan erat ini.

Di persimpangan semua itu adalah pemilik bodega magnetis yang menyenangkan Usnavi, yang menghemat setiap sen dari kesibukannya sehari-hari saat dia berharap, membayangkan, dan bernyanyi tentang kehidupan yang lebih baik. ( Tribunlampung.co.id / Jelita Dini Kinanti )