Jelang Euro 2021, Keunggulan Stadion Olimpico Roma Terpilih di Kompetisi Piala Eropa

Ilustrasi, Stadion Olimpico merupakan stadion tertua, sebagai pembuka Euro 2021, pertandingan Timnas Italia vs Turki

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, jadwal pembukaan Euro 2021, Stadion Olimpico di Negara Italia akan menjadi venue untuk laga pembukaan Euro 2021.

Sebagaimana diketahui, laga perdana Euro 2021 akan dilakoni di stadion Olimpiade Roma. Stadion ini adalah stadion serbaguna yang terletak di Roma, Italia.

Adapun, Stadion Olimpico memiliki kapasitas 82.307 kursi, merupakan kandang dari dua klub sepak bola asal kota Roma yaitu S.S. Lazio dan AS Roma.

Timnas Italia vs Turki akan saling berhadapan di Stadion Olimpico serta menandai dimulainya ajang Euro 2021, Sabtu (12/6/2021) pukul 02.00 WIB.

Pertandingan kedua tim disiarkan langsung melalui link live streaming RCTI dan link live streaming Mola TV.

Ketetapan UEFA pada ajang Piala Eropa tahun ini akan digelar di 11 kota yang berbeda, stadion Olimpico menjadi satu di antara stadion yang akan menggelar laga Euro 2021.

Hebat, Italia menjadi negara yang juga dipercaya oleh UEFA untuk menyelenggarakan turnamen bergengsi antar negara Eropa ini.

Selain laga Timnas Italia vs Turki, Stadion Olimpico juga akan menggelar 3 laga lainnya yaitu, Timnas Italia vs Swiss. Begitu juga dengan laga Timnas Italia vs Wales.

Selain itu, satu laga babak perempat final juga akan terselenggarakan di tempat penuh sejarah ini.

Tentu Olimpico merupakan saksi bisu banyaknya persaingan ketat di ajang Piala Eropa 2021 nantinya.

