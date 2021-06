TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Meskipun tengah menjalani wajib militer, lewat Bambi Baekhyun EXO raih Million Certification di Gaon Chart.

Prestasi ini membuat Baekhyun EXO menjadi artis solo pertama yang meraih Million Certification.

Dilansir dari Soompi, Gaon Chart telah mengumumkan kumpulan sertifikasi resmi terbarunya.

Pada 2018, Asosiasi Industri Konten Musik Korea menerapkan sistem sertifikasi baru untuk penjualan album, unduhan lagu, dan streaming online.

Dimulai dengan musik yang dirilis pada atau setelah 1 Januari 2018, Gaon Chart sekarang mengesahkan album platinum setelah mencapai 250.000 penjualan, sementara album yang telah terjual satu juta kopi atau lebih menerima sertifikasi "juta".

Pada Kamis (10/6/2021), diumumkan bahwa Bambi dari Baekhyun EXO dan album SEVENTEEN album 'An Ode’ telah menerima juta sertifikasi untuk melebihi 1.000.000 penjualan.

ENHYPEN BORDER: CARNIVAL meraih sertifikasi resmi double platinum setelah menjual lebih dari 500.000 eksemplar.

Baekhyun EXO raih Million Certification (YouTube SMTOWN)

Sementara ASTRO ‘All Yours,’ Kang Daniel ‘YELLOW,’ Itzy ‘s ‘Guess Who,’ dan NCT 's “ resonansi Pt. 2” telah disertifikasi platinum karena melampaui 250.000 eksemplar.

Lagu menerima sertifikasi platinum untuk unduhan saat mencapai 2,5 juta unduhan.

"The day was beautiful" milik Kassy dan "Paris In The Rain" milik Lauv kini telah mendapatkan platinum.

