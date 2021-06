Ilustrasi. Dikalahkan Variety Show, Rating My Roommate Is A Gumiho Turun

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar terbaru, rating Drama Korea My Rommate Is Gumiho turun, padahal drama ini menjadi satu-satunya drama yang tayang pada slot waktu tersebut.

Dilansir dari Soompi, Drama Sell ​​Your Haunted House KBS dan Law School JTBC, yang sebelumnya ditayangkan pada slot waktu Rabu-Kamis malam, telah berakhir pada 9 Juni malam sebelumnya.

Hal ini menjadikan drama tvN My Roommate Is a Gumiho sebagai satu-satunya drama saat ini ditayangkan di sekitar slot waktu ini.

Menurut Nielsen Korea, episode 10 Juni dari My Roommate Is a Gumiho catat peringkat nasional rata-rata 3,688 persen, turun dari episode lalu 4,304 persen.

Sebaliknya, variety show khusus berkemah Hospital Playlist mendapat rating tertinggi di tvN malam itu, dengan 4,192 persen.

Di TV Chosun, acara variety show populer Love Call Center mencatat peringkat 12,294 dan 11,492 persen, tertinggi di antara saluran kabel.

Acara investigasi bincang-bincang SBS "Story of the Day the Tail Bit the Tail 2" (terjemahan literal) juga tampil baik dengan peringkat 4,8 dan 5,8 persen.

Drama berikutnya yang tayang perdana dalam slot waktu ini adalah "Monthly Magazine Home" JTBC (16 Juni) dan MBC "On the Verge of Insanity" (23 Juni).

Sebelumnya, drama Korea Penthouse 3 menduduki puncak daftar drama paling Buzzworthy alias paling banyak dibicarakan.

Drama yang tayang di SBS ini telah melonjak ke puncak pertama minggu ini yang menjadikannya drama paling menarik.

