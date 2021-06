HASIL Euro 2020 Austria vs Makedonia Babak Pertama, Masih Sama Kuat

Mihai BARBU / POOL / AFP

Bek Austria Stefan Lainer (kanan) mencetak gol pembuka melewati kiper Makedonia Utara Stole Dimitrievski di laga Grup C EURO 2020 antara Austria vs Makedonia Utara di National Arena, Bucharest pada 13 Juni 2021. Simak, hasil Euro 2020 laga Grup C antara Austria vs Makedonia babak pertama, masih sama kuat 1-1. Tayangan live Euro 2020 saksikan via live streaming Euro 2020 di RCTI.