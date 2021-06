Isi Diskusi Santai soal Film dan Buku di Komunitas Literaction 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Komunitas yang peduli akan literasi kian semarak dan berkembang di Bumi Ruwa Jurai. Salah satunya Komunitas Literaction yang berbasis di Kota Bandar Lampung.

Kegiatan komunitas yang berdiri di Januari 2021 ini didominasi diskusi santai tentang buku, film, dan terkadang isu-isu terkini.

Perwakilan Literaction Ardhias Nauvaly mengatakan, komunitas ini memiliki tujuan untuk mengubah stigma kegiatan literasi yang dianggap membosankan menjadi kegiatan yang menarik dan inklusif.

"Selain itu, Literaction percaya bahwa dialog kritis perlu dihadirkan di ruang publik sebab itu bukanlah hal yang memalukan dan menarik untuk dibahas," kata Ardhias, Senin (14/6/2021).

Pada beberapa kesempatan, Literaction pun menjalin kolaborasi

dengan beberapa komunitas untuk mengadakan kegiatan kolaborasi seperti acara “Dua Minggu Ketertindasan” yang dilaksanakan pada April silam.

Terbaru, Literaction mengadakan kegiatan literasi

yang variatif dalam bentuk nonton bareng. Film yang ditayangkan adalah “The End Game: Ronde Terakhir Melawan Korupsi” yang diproduksi oleh Watchdoc Documentary.

Kegiatan nonton bareng telah dilaksanakan di Famous Studio Coffee Jumat malam, 11 Juni 2021. “Penyelenggaraan nonton bareng ini tidak lepas dari peran Watchdoc yanh merilis dan merangsang inisiasi nobar-nobar seperti ini," papar dia.

"Tentu ini membenarkan apa yang disebut Eric Sasono sebagai

Another Cinema is Possible (Sinema alternatif selalu mungkin dibikin ada),” imbuhnya.

Durasi film yang diputar sendiri hampir berlangsung dua jam, namun begitu tidak menyurutkan animo peserta. Selain itu, usia putaran film dilanjutkan dengan diskusi santai dan egaliter terkait filmnya dipandu MC.

Agung dari Klub Nonton begitu antusias mengikuti acara tersebut. Bahkan mengajukan pertanyaan berkaitan kuat tidaknya latar

belakang penceritaan filmnya. Selain itu, mempertanyakan soal alasan di balik alih status pegawai KPK dari independen menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca juga: Komunitas Sahabat Laut Indonesia Berharap Tribun Lampung Lebih Banyak Sajikan Berita Literasi

Acara bahkan diakhiri dengan tabur bunga sebagai simbol berkabung atas pelemahan KPK yang terjadi belakangan ini. Lewat kegiatan nonton dan diskusi film bareng tersebut, Literactionengaja penonton serta publik untuk meningkatkan kesadarannya atas isu korupsi.(Tribunlampung.co.id/ Sulis Setia M)