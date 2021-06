Komentar Alan Walker di MV Don't Fight the Feeling EXO Bikin Heboh

Heboh, Alan Walker Komentari MV Don't Fight the Feeling EXO

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - EXO-L dibuat heboh di MV Dont Fight the Feeling setelah Alan Walker komentari MV EXO tersebut.

Hal itu terlihat dalam kanal YouTube SMTOWN.

"Maybe one day I'll learn to dance," tulis Alan Walker.

Melihat komenan Alan Walker di MV comeback EXO, sontak EXO-L heboh dan mengomentari kembali komenan tersebut.

Total komenan tersebut disukai oleh 31 ribu dan ada 491 komentar EXO-L yang menanggapi komentar Alan Walker.

Bukan tanpa alasan, ternyata Alan Walker sebelumnya pernah membuat project dengan Lay EXO.

Lay EXO dan Alan Walker pernah merilis karya bertajuk Sheep pada 2018 lalu.

Baca juga: Album Dont Fight The Feeling EXO Pecahkan Rekor Penjualan Terbanyak

Alan Walker komentari MV EXO Don't Fight the Feeling (YouTube SMTOWN)

Dilansir dari Grid.id, lagu ini merupakan lagu yang diproduksi ulang dari title trackk milik Lay yang berjudul sama.

Lagu Sheep versi Lay EXO dirilis setahun sbeelum kolaborasi dengan Alan Walker yaitu 2017 lalu.

Lay EXO dan Alan Walker membuat lagu Sheep menjadi bernuansa lebih gelap dengan lirik, beat dan melodinya.