Prabowo Bersedia Jadi Capres 2024, Elektabilitas Tertinggi Hasil Survei SMRC

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan masih bersedia menjadi calon presiden pada ajang Pilpres 2024.

Menurut Prabowo, setiap orang yang cinta Tanah Air diberi kesempatan maju menjadi calon presiden pasti mau.

Mencalonkan diri sebagai capres, kata Prabowo, merupakan persoalan pengabdian. Meski demikian, terdapat banyak faktor yang menentukan pencalonan.

"Kita kan enggak bisa maju sendiri. Harus ada teman. Harus ada dukungan kiri-kanan dan sebagainya. It's not just easy, kita realistislah," jelas Prabowo dalam wawancara dengan salah satu artis ternama di Indonesia dan diunggah di channel YouTube sang artis, Minggu (13/6/2021).

Prabowo sendiri mengaku tidak mempermasalahkan jumlah calon presiden pada 2024 mendatang.

Ia akan mengikuti kondisi dan sistem pada tahun politik tersebut. Meski demikian, menurutnya akan lebih efisien jika capresnya hanya dua pasang.

Ketika ditanya bahwa banyak pihak yang mempersoalkan dua pasang capres membuat masyarakat terbelah menjadi dua kelompok, Prabowo mengatakan bahwa pada akhirnya tetap harus ada pilihan.

"Mau tiga atau berapa calon, ending-nya juga dua. Belum tentu pasangan yang satu itu bisa langsung dapat mayoritas 50 persen plus 1," ujarnya.

Dalam kesempatan itu Prabowo juga menyampaikan ada berapa hal yang akan dia ubah jika terpilih menjadi presiden.

Prabowo mengaku sebetulnya yang dilakukan Presiden Jokowi sudah baik saat ini, namun ada pihak yang bekerja tidak sesuai seperti yang diharapkan.