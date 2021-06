TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Musisi tanah air Anji Ditangkap Polisi karena dugaan penyalahgunaan narkoba, terlihat sang istri Wina Natalia unggah kalimat motivasi.

Kalimat motivasi dalam bahasa inggris tersebut tampak dalam story instagramnya Senin (14/6/2021).

"Promise yourself right now that no matter how much they try to knock you down, or no matter what life throws at you will get back up and prosper," tulis Wina.

Unggahan tersebut berarti berjanji pada diri sendiri sekarang bahwa tidak peduli berapa banyak mereka mencoba menjatuhkan Anda, atau tidak peduli apa yang dilemparkan kehidupan kepada Anda, Anda akan bangkit kembali dan makmur.

Hal itu bisa jadi menanggapi hujatan yang diberikan warganet untuk suaminya yang saat ini sedang tersandung kasus narkoba.

Tak hanya sang istri, para artis tanah air komentari kasus Anji.

Di antaranya Ramzi, Celine Evangelista, dan Vicky Prasetyo.

Ilustrasi. Anji Ditangkap Polisi, Sang Istri Wina Natalia Unggah Kalimat Motivasi(Intagram @winatalia)

Komentar artis tersebut semuanya terekam di dalam program acara Kopi Viral TRANS TV, Senin (14/6/2021) lalu.

Kabar soal Anji itu ternyata membuat Ramzi kaget.

Bahkan, presenter 45 tahun itu juga merasa miris melihat sang musisi tertangkap akibat dugaan penyalahgunaan narkotika.

