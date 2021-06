Daftar Tarif Baru Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, Berlaku Mulai 23 Juni 2021

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG SELATAN - PT Hutama Karya selaku pengembang infrastruktur Bakauheni-Terbanggi Besar telah merilis tarif baru Jalan Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar.

Tarif baru Tol Bakauheni-Terbanggi Besar akan berlaku mulai 23 Juni 2021 mendatang.

Branch Manager PT Hutama Karya ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Hanung Hanindito mengatakan, pihaknya telah menyosialisasikan tarif baru Tol Bakauheni-Terbanggi Besar.

“Penyesuaian tarif ini akan dimulai 23 Juni 2021 mendatang. Kami sudah mulai menyosialisasikannya kepada masyarakat maupun pengguna jalan," kata Hanung Hanindito, Selasa (15/6/2021).

Hanung mengungkapan, tarif baru Tol Bakauheni-Terbanggi Besar tersebut sesuai dengan KEPMEN PUPR/732/KPTS/M/2021

Berdasarkan daftar yang dirilis PT Hutama Karya, tarif baru Tol Bakauheni-Terbanggi Besar untuk golongan I sebesar Rp 837,5 per km, golongan II dan III Rp 1243,6 per km, serta golongan IV dan V Rp 1649,7 per km.

Tarif Tol Bakauheni-Terbanggi Besar Rp 118.500.

Sedangkan tarif Tol Terbanggi Besar-Kayu Agung Rp 289.000.

Berikut skema tarif baru Tol Bakauheni-Terbanggi Besar:

1. Bakauheni-Terbanggi Besar