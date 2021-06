TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aktor Iqbaal Ramadhan dan Zidny Lathifa dikabarkan putus.

Hal ini menyusul hilangnya foto-foto kekasih, Zidny Lathifa, di akun Instagram-nya.

Begitu juga foto kebersamaan Iqbaal dengan Zidny Lathifa.

Zidny juga tidak lagi menampilkan foto-foto Iqbaal kecuali foto saat Iqbaal berulang tahun yang diunggah pada 28 Desember 2020.

Rupanya pemeran film Dilan 1990 ini dan Zidny Lathifa juga sudah tidak saling follow akun Instagram.

Pada akun Twitternya, Iqbaal Ramadhan menulis twit singkat, "I'm Done".

Sebelumnya, Zidny Lathifa sempat mengungkapkan sebuah pertanyaan terkait cinta yang diduga ditujukan kepada Iqbaal Ramadhan.

"It seemed to me that love is a beautiful and powerful thing (and scary at times). and we, as humans, are always on a mission to pursue it my question is why?" tulis Zidny pada awal Juni 2021.

Hingga kini, belum diketahui maksud Zidny Lathifa. Namun tidak sedikit warganet tidak rela hubungan asmara mereka kandas.

sumber: Kompas.com