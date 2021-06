Ilustrasi, Jadwal Euro 2020, Prediksi Susunan Pemain Ukraina vs Makedonia Utara di Laga Ke-2. Semua akan tayangan live Euro 2020 bisa disaksikan via live streaming Euro 2020.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, jadwal Euro 2020 Kamis 17 Juni 2021, prediksi susunan pemain Ukraina vs Makedonia Utara di Grup C. Semua tayangan live Euro 2020 bisa disaksikan via live streaming Euro 2020.

Laga skuad Ukraina vs skuad Makedonia Utara akan digelar di Stadion Arena NaĊ£ionala. mulai pukul 02.00 WIB. Simak, prediksi susunan pemain kedua tim dilaga kedua fase grup C.

Adapun, siaran langsung Euro 2020, bisa disaksikan melalui link live streaming Euro 2020 di Mola TV dan RCTI.

Sebagaimana terjadwalkan sebagai laga kedua fase grup Euro 2020, Timnas Ukraina akan berhadapan dengan Timnas Makedonia Utara.

Kedua tim berada di grup C, bersama Timnas Austria dan Timnas Belanda. Persaingan ketat bakal terjadi di grup C yang memiliki peta kekuatan relatif seimbang.

Menjelang dimulainya pertandingan simak ulasan perjalanan serta prediksi susunan pemain Ukraina vs Makedonia Utara di bawah ini.

kedua Timnas memang menjadi dua negara yang tak di unggulkan di grup C, namun peluang masih terbuak di pertandingan kedua pertengahan pekan ini.

Ilustrasi, Jadwal Euro 2020, Prediksi Susunan Pemain Ukraina vs Makedonia Utara di Laga Ke-2 (AFP)

Tentunya kedua tim akan bermain habis-habisan di pertandingan kedua nantinya, demi membuka peluang lolos kebabak 16 besar.

Pada pertandingan pembuka Euro 2020 kemarin skuad timnas Ukraina menelan kekalahan 3-2 saat melawan timnas Belanda.

Dengan kekalahan tersebut Timnas Ukraina saat ini menduduki peringkat 3 grup C dan belum memperoleh poin.

