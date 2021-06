Tampilan Baru, New CB150 Verza Kini Semakin Gaga

PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan tampilan baru pada New CB150 Verza yang semakin Macho dan gagah. Sepeda motor naked sport 150cc ini kini disematkan desain stripe dan warna baru yang menguatkan karakter tangguh bagi pengendaranya dalam berkendara harian maupun jarak jauh.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan tampilan baru pada New CB150 Verza yang semakin Macho dan gagah. Sepeda motor naked sport 150cc ini kini disematkan desain stripe dan warna baru yang menguatkan karakter tangguh bagi pengendaranya dalam berkendara harian maupun jarak jauh.

New CB150 Verza hadir dengan stripe baru berdesain Neo Classic dengan goresan garis yang tegas. Penyematan desain stripe baru disempatkan pada bodi samping dan pada area tangki bagian bawah yang tersambung dengan shroud. Perubahan stripe pada model ini dipadukan dengan pilihan warna Macho Matte Black dan Bold Red untuk tipe Casting Wheel (CW) serta warna Masculine Black pada tipe Spoke Wheel (SW).

New CB150 Verza dilengkapi dengan lampu depan berbentuk bulat memberikan kesan modern dan gagah yang tak lekang waktu. Mengusung mesin 150cc berpendingin udara yang tangguh, responsif, efisien dalam konsumsi bahan bakar serta ramah lingkungan untuk kebutuhan sehari-hari, baik untuk berkendara harian maupun jarak jauh. Kenyamanan berkendara didukung sistem suspensi ganda kuat dan tangguh, yang dapat disesuaikan kelembutannya sesuai dengan keinginan pengendara.

Marketing Direktur AHM Thomas Wijaya mengatakan penyematan stripe baru pada setiap sisi bodi ini semakin memperkuat karakter dari keseluruhan desain New CB150 Verza yang dikembangkan untuk mendukung gaya hidup dalam beraktivitas harian.

“Perubahan pada CB150 Verza ini merupakan salah satu komitmen kami untuk terus menghadirkan sepeda motor sport yang membanggakan dan dapat diandalkan untuk mobilitas sehari-hari maupun berkendara jarak jauh. Penyegaran desain stripe pada model ini juga dapat semakin memberikan kebanggaan bagi para penggunanya,” Ujar Thomas.

Nyaman Dikendarai

New CB150 Verza mempunyai fitur menarik dan fungsional, seperti panelmeter digital yang informatif serta secure key shutter. Posisi duduk tegak dan ergonomis, menjadikan motor sport ini nyaman untuk berkendara sehari-hari.

Dari sisi desain, New CB150 Verza mempunyai lampu depan bulat yang modern, serta lampu belakang dengan smoke. Perpaduan desain cover knalpot, shroud, dan tutup tangki bensin mempertegas kesan kekar pada motor ini.

Di sektor penopang tenaga, New CB150 Verza dibekali mesin 150cc silinder tunggal, 4-Langkah, SOHC, dengan transmisi 5-percepatan. Sistem suplai bahan bakar model ini telah menerapkan teknologi PGM-FI Honda. Mesin ini bertenaga, responsif, ramah lingkungan, serta menghasilkan konsumsi bahan bakar terhemat di kelasnya, yaitu 43,5 km/liter (EURO3) berdasarkan hasil metode ECE R40.

New CB150 Verza dipasarkan dengan harga on the road (OTR) Rp 20.945.000 untuk tipe Cast Wheel, dan Rp 20.290.000 untuk tipe Spoke Wheel.(*)