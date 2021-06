Ilustrasi. Album EXO Dont Fight the Feeling Raih Peringkat Mengesankan di Billboard

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Album terbaru EXO Dont Fight the Feeling raih peringkat mengesankan di tangga lagu Billboard.

EXO membuat penggemarnya EXO-L senang dengan comeback EXO yang telah lama ditunggu.

Apalagi menjelang comeback EXO menyiapkan beberapa hal untuk EXO-L seperti game, variety show, pameran onlina dan lainnya.

Lewat Album Dont Fight the Feeling, EXO mampu menyapu tangga iTunes dibanyak negara diseluruh dunia.

Dilansir dari Soompi, Dont Fight the Feeling tampil mengesankan di tangga lagu Billboard terbaru.

Judul lagu EXO Dont Fight the Feeling memulai debutnya di No 6 di chart Penjualan Lagu Digital Dunia Billboard untuk minggu yang berakhir pada 19 Juni, sementara album debut di No 8 di chart Album Dunia.

Dont Fight the Feeling juga memasuki tangga lagu Global 200 Billboard di No. 64 dan Global Excl.

Ilustrasi EXO. Album EXO Dont Fight the Feeling Raih Peringkat Mengesankan di Billboard (kolase Soompi)

Chart AS di No. 33 menandai pertama kalinya EXO memasuki salah satu chart, karena keduanya diluncurkan September lalu.

Selain itu, album baru EXO memulai debutnya di No. 55 di chart Penjualan Album Terkini Billboard dan No. 96 di chart Penjualan Album Teratas .

Sebelumnya, album Dont Fight the Feeling EXO puncaki Chart Album Retail Gaon.

