Charlie Puth dikira masuk UNHAS, Admin Twitter Kampus beri selamat. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penyanyi Amerika Serikat, Charlie Puth dikira masuk kampus UNHAS.

Hal ini terkait dengan kicauan Charlie Puth 'fk uh' di akun Twitter-nya @charlieputh.

Cuitan yang diduga sebagai umpatan itu malah dipelesetkan sebagai singkatan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (FK UH).

Sontak cuitan pelantun lagu See You Again itu banjir ucapan selamat dari netizen Indonesia.

Akun Twitter Universitas Hasanuddin @hasanuddin_univ juga turut meramaikannya dengan mengutip cuitan tersebut.

Selain itu, akun @hasanuddin_univ juga menawarkan bantuan jika Charlie membutuhkan info kos dan makanan murah di area kampus.

"Selamat datang di Kampus Merah, Charlie. Semoga enjoy berkuliah di Makassar yah.

Kalau mau mencari kost atau tempat makan yang murah, teman-teman disini akan sangat ramah untuk membantumu," tulis akun @hasanuddin_univ.

Hingga berita ini diturunkan, cuitan akun @hasanuddin_univ tersebut telah disukai lebih dari 43 ribu kali dan di-retweet lebih dari 13 ribu kali.

Akibat kehebohan tersebut, muncul berbagai meme Charlie Puth di Twitter.