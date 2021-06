UMITRA Raih Nilai Terbaik Uji Kompetensi Ners Nasional 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Tenaga perawat memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan.

Oleh sebab itu, menjalani profesi ini tak bisa sembarangan, seperti harus mengikuti Uji Kompetensi Ners Indonesia (UKNI) terlebih dahulu.

Kompetensi Program Studi (Prodi) Profesi Ners Universitas Indonesia (UMITRA) Bandarlampung tidak diragukan lagi, terbukti diraihnya untuk ketiga kalinya Profesi Ners UMITRA mendapatkan penghargaan terbaik peringkat II wilayah regional IV (sumbagsel-babel) yang dikeluarkan AIPNI (Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia) dalam Uji Kompetensi Ners Indonesia (UKNI).

Ka.Prodi Profesi Ners UMITRA, Ns.Budi Antoro.,M.Kep menilai, keberhasilan prodinya tidak luput dari kerjasama berbagai pihak.

"Dimulai dari yayasan, pimpinan universitas, pimpinan fakultas, kemudian prodi, dosen keperawatan maupun clinical instructure dari rumah sakit (RS) yang telah membimbing mahasiswa selama praktik profesi Ners,” katanya, Selasa (15/6).

Menurut Budi, selain dukungan dari semua pihak, keberhasilan ini juga lantaran dipersiapkan secara matang. Salah satunya melalui penyelenggaraan uji coba/try out di lab Kampus Universitas Mitra Indonesia yang dibimbing langsung oleh dosen Keperawatan dilanjutkan try out hingga tingkat nasional.

"Selain try out internal yang diselenggarakan oleh prodi, mahasiswa juga kita wajibkan mengikuti try out nasional yang diselenggarakan langsung oleh AIPNI," ungkapnya

Pada pelaksanaan praktik, Prodi Profesi Ners Universitas Mitra Indonesia mengirim mahasiswanya ke rumah sakit yang terakreditasi A, B, serta C. Dengan cara ini, kasus yang dipelajari oleh mahasiswa lebih bervariasi.

Sementara soal-soal yang diujikan dalam UKNI berhubungan dengan kasus-kasus penyakit yang didapatkan selama pembelajaran di rumah sakit.

UKNI sendiri merupakan ujian kompetensi yang dilaksanakan oleh Panitia Uji Kompetensi Nasional yang bekerja sama dengan Organisasi Profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan Asosiasi Institusi pendidikan Ners Indonesia (AIPNI) untuk mendapatkan sertifikat kompetensi (serkom).

Rektor Universitas Mitra Indonesia, Dr. Ir. Hj. Armalia Reny Madrie AS.,MM memberikan apresiasi dan selamat kepada Profesi Ners UMITRA.

"Selamat dan Sukses untuk Prodi Profesi Ners. Ini merupakan bentuk eksistensi dan komitmen UMITRA dalam pelayanan dan mutu akademik," kata Bunda Reny.

Sertifikat itu akan menjadi syarat penerbitan surat tanda registrasi (STR) perawat atau ners. Kemudian, setiap lulusan yang memiliki STR akan melakukan praktik profesional di rumah sakit atau praktik mandiri. (rls)