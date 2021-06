Chord Pura-pura Lupa Dinyanyikan Mahen, Lirik Lagu Pura-pura Lupa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, chord Pura-pura Lupa dinyanyikan Mahen dilengkapi lirik lagu Pura-pura Lupa.

[Intro]

C Am Dm G

[Verse 1]

C Am

Pernah aku jatuh hati

F Em

Padamu sepenuh hati

F Em Am

Hidup pun akan kuberi

Dm G

Apapun akan kulalui

[Verse 2]

C Am

Tapi tak pernah ku bermimpi

F Em

Kau tinggalkan aku pergi

F Em Am

Tanpa tahu rasa ini

Dm E

Ingin rasa ku membenci

[Bridge]

Am E

Tiba-tiba kamu datang

G D

Saat kau telah dengannya

Dm G C

Semakin hancur hatiku

[Reff]

C G

Jangan datang lagi cinta

Am Em

Bagaimana aku bisa lupa

F Em Am

Padahal kau tahu keadaaannya

Dm G

Kau bukanlah untukku

C G

Jangan lagi rindu cinta

Am Em

Ku tak mau ada yang terluka

F

Bahagiakan dia

Em Am

Aku tak apa

Dm G C

Biar aku yang pura-pura lupa

[Bridge]

Am E

Tiba-tiba kamu datang

G D

Saat kau telah dengannya

Dm G C

Semakin hancur hatiku

[Reff]

C G

Jangan datang lagi cinta

Am Em

Bagaimana aku bisa lupa

F Em Am

Padahal kau tahu keadaaannya

Dm G

Kau bukanlah untukku

C G

Jangan lagi rindu cinta

Am Em

Ku tak mau ada yang terluka

F

Bahagiakan dia

Em Am

Aku tak apa

Dm G C

Biar aku yang pura-pura lupa

C G

Jangan datang lagi cinta

Am Em

Bagaimana aku bisa lupa

F Em Am

Padahal kau tahu keadaaannya

Dm G

Kau bukanlah untukku

C G

Jangan lagi rindu cinta

Am Em

Ku tak mau ada yang terluka

F

Bahagiakan dia

Em Am

Aku tak apa

Dm G C

Biar aku yang pura-pura lupa

[Ending]

F

Bahagiakan dia

Em Am

Aku tak apa

Dm G C

Biar aku yang pura-pura lupa

[Outro]

C

