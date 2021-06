JADWAL Semifinal Playoff NBA 2021 Bucks vs Nets 18 Juni 2021 Pukul 07.30 WIB

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jelang jadwal semifinal playoff NBA 2021 antara Milwaukee Bucks vs Brooklyn Nets Jumat 18 Juni 2021, pemain Bucks, Giannis Antetokounmpo akan coba tahan laju Kevin Durant, pemain terbaik Nets.

Diketahui, semifinal playoff NBA 2021 wilayah timur antara Bucks vs Nets, berlanjut hingga gim keenam, dalam format best of seven.

Pada gim kelima Nets unggul dengan skor 108-114 dan membuat Durant dkk memimpin 3-2.

Hasil kurang memuaskan bagi Milwaukee Bucks, lantaran kalah dengan Brooklyn Nets di gim kelima tersebut dengan skor cukup jauh108 berbanding 108.

Atas hasil tersebut, Giannis Antetokounmpo pemain Milwaukee Bucks, bereaksi terhadap kritik di media terkait kekalahan timnya.

Baca juga: Final NBA Wilayah Barat, Chris Paul Terancam Tak Main karena Karantina Covid-19

Kritik tersebut ditujukan pada Giannis yang dianggap membiarkan Kevin Durant menghancurkan Bucks.

Setelah pertandingan dalam wawancara yang dikutip dari ESPN, Giannis berjanji akan menjaga Durant di gim keenam. Karena PJ Tucker dianggap sudah tidak mampu menghentikan Durant.

Ilustrasi, NBA 2021, Giannis Antetokounmpo pemain Milwaukee Bucks yang kalah dari Brooklyn Nets di gim kelima semifinal Wilayah Timur (AFP)

Awalnya, Bucks mengendalikan sebagian besar permainan di gim kelima, di Barclays Center tersebut.

Sedangkan Nets tampil dengan James Harden yang belum bisa bermain maksimal, tanpa Kyrie Irving lantaran cedera pergelangan kaki, serta Joe Harris yang hari itu tembakannya kurang wangi.

Namun, Nets punya Jeff Green yang bisa memasukkan 7 tripoin dari 8 percobaan yang membantu Durant membalikkan keadaaan di babak kedua.

Baca juga: Semifinal Playoff NBA 2021, Bintang Clippers Kawhi Leonard Tak Turun di Gim 5