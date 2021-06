Kapolres Way Kanan Tekankan Bhabinkamtibmas untuk Sukseskan Progam Vaksinasi

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung saat memberikan beberapa arahan kepada anggota saat apel pagi.

dokumentai Polres Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung memberikan beberapa arahan kepada seluruh Bhabinkamtibmas Polres Way Kanan, Kamis (17/6/2021).

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung menyampaikan pada kesempatan pagi hari ini kepada para Bhabinkamtibmas agar mendukung upaya progam pemerintah dalam mewujudkan herd immunity melalui pelaksanaan vaksinasi secara optimal .

Sementara Vaksinasi sasaran akan diberikan kepada lansia (lanjut usia) dan diatas 18 tahun, agar melakukan pendataan berkoordinasi dengan kepala kampung di setiap kecamatan.

Lebih Lanjut, dalam pelaksaannya nanti jangan lupa mendata peserta vaksinasi.

"Siapa yang divaksin, jumlah orangnya, tanggal pelaksanaan, tempat dan jenis vaksin yang telah diberikan, karena jenisnya berbeda beda,” Imbuh Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung

Oleh karena itu, Kapolres berharap Bhabinkamtibmas bisa mensukseskan pelaksanaan progam Vaksinasi dengan memberikan pelayanan terbaik, jika perlu antar jemput.

Dikatakan Kapolres bahwa bagaimanapun Polri hadir untuk menciptakan harkamtibmas dan dalam pelaksanaannya tetap prokes (protokol kesehatan), meskipun sudah divaksin tetap bisa tertular jadi ingat patuhi prokes 5 M benar benar dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, kepada para Bhabinkamtibmas untuk mengcounter opini publik yang bersifat negatif tentang vaksin dan kita ketahui bersama MUI sudah mengeluarkan Fatwa bahwa vaksinasi itu halal dan aman digunakan.

Di akhir arahan Kapolres pun berharap dalam pelaksanaan bisa dilaksanakan dengan sebaik baiknya dan lakukan dengan penuh tanggung jawab serta kita berdoa bersama mudah- mudah kabupaten Way Kanan tetap zona kuning menuju zona hijau dalam pencegahan Covid -19. ( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )