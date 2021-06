LINK Live Streaming Piala Eropa 2021 Denmark vs Belgia Malam Ini, Tonton di RCTI

Ilustrasi. Simak link live streaming Piala Eropa 2021 antara Denmark vs Belgia di Mola TV dan RCTI malam ini Kamis 17 Juni 2021 mulai pukul 23.00 WIB.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak link live streaming Piala Eropa 2021 antara Denmark vs Belgia di Mola TV dan RCTI malam ini Kamis 17 Juni 2021 mulai pukul 23.00 WIB.

Dalam jadwal Piala Eropa 2021 Grup C malam ini, pertandingan Denmark vs Belgia bisa disaksikan via link live streaming Piala Eropa 2021.

Timnas Denmark vs Timnas Belgia akan digelar di Stadion Arena Naţională, Bukarest. Adapun jam tayang Piala Eropa Kamis 17 Juni 2021 mulai pukul 23.00 WIB. Berikut, head to head antara kedua tim.

Adapun siaran langsung Piala Eropa 2021 bisa disaksikan melalui link live streaming RCTI dan link live streaming Mola TV.

Timnas Denmark dan Timnas Belgia diproyeksikan akan bertemu dalam laga kedua mereka pada babak penyisihan Piala Eropa 2021 .

Timnas Denmark dan Timnas Belgia sendiri tergabung di grup B Euroro 2020 bersama Finlandia dan Rusia.

Timnas Belgia saat ini memimpin klasemen Grup B dengan torehan tiga poin yang diraih setelah mengalahkan Rusia pada laga perdana mereka di Piala Eropa 2021.

Sedangkan Denmark berada di posisi ketiga di bawah Timnas Finlandia dengan torehan poin 0.

Diketahui, Timnas Denmark kini berada satu peringkat di atas Rusia yang juga belum meraih poin dan keduanya hanya selisih gol.

Dengan begitu, Denmark harus berjuang habis-habisan di pertandingan kedua mereka melawan Timnas Belgia demi membuka peluang lolos ke babak 16 besar.