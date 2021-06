Pelepasan Satwa Liar, Azwar Hadi Singgung Aktivitas Ilegal di Kawasan Konservasi

Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi melakukan pelepasan satwa liar di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Kecamatan Labuhan Ratu, Kamis (17/6/2021).

Azwar Hadi mengingatkan kepada semua pihak agar saling bersinergi mengingat banyaknya permasalahan yang harus diselesaikan di kawasan konservasi.

"Masih adanya aktivitas illegal di dalam kawasan konservasi seperti perambahan, pembalakan liar, penambangan liar, serta perburuan liar yang dipicu oleh tekanan ekonomi serta masih rendahnya kesadaran masyarakat," ujarnya.

“Tentunya, permasalahan yang begitu kompleks tersebut tidak mungkin dapat diatasi oleh satu pihak semata sehingga perlu dukungan berbagai pihak, baik dari pemerintah daerah, provinsi maupun pusat. Kami selaku pemerintah daerah akan terus berupaya mendukung pemerintah pusat maupun provinsi untuk menjamin kelestarian dan kemanfaatan kawasan konservasi," lanjut Azwar.

Ia juga menambahkan, Pemkab Lampung Timur juga memiliki kewajiban menjaga serta mendukung program-program terkait upaya konservasi satwa.

“Dalam konteks sinergitas antara kawasan konservasi dan daerah penyangga sebagai satu kesatuan, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban dalam pengelolaan daerah penyangga, demi mendukung kawasan konservasi satwa," ucapnya.

Lanjutnya, Ia akan selalu mendukung program pemerintah dalam aksi konservasi satwa.

"Mari kita imbau kepada seluruh masyarakat untuk mengukuhkan komitmen dan konsistensi dalam upaya mendukung konservasi satwa yang berkesinambungan dan berkelanjutan," paparnya.

Azwar mengajak kepada seluruh komponen masyarakat untuk berkontribusi dalam upaya pelestarian kawasan konservasi satwa.

“Melalui momen pada hari ini, saya mengajak kepada seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama berkontribusi dalam melestarikan kawasan konservasi satwa agar menjadi ikon kebanggaan bangsa Indonesia di mata dunia," tutupnya.

Diketahui, titik pelepasan satwa antara lain Kawasan Hutan Plang Ijo, Resort PTN Way Kanan, Seksi PTN Wilayah I Way Kanan, dan Taman Nasional Way Kambas.

