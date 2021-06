Chord Kompor Meleduk Dinyanyikan Benyamin Sueb, Lirik Lagu Kompor Meleduk

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Chord Kompor Meleduk dinyanyikan Benyamin Sueb, serta lirik lagu Kompor Meleduk.

Intro A D G F

A

D

Jakarta kebanjiran, di Bogor angin ngamuk

G D

Rumah ane kebakaran gare-gare kompor mleduk

D Dm D A D

Ane jadi gemeteran, wara-wiri keserimpet

G F G D

Rumah ane kebanjiran gara-gara got mampet

Dm Bm E

Aa ti-ati kompor meledug

Dm A

Aa ti ane jadi dag-dig-dug (heh jatuh duduk)

Dm E

Aa yo-ayo bersihin got

Dm E

Jaa ngan takut badan blepot

D G D G D

Coba eneng jangan ribut, jangan pade kalang kabut

Intro E A D C

E

A

Jakarta kebanjiran, di Bogor angin ngamuk

D A

Rumah ane kebakaran gare-gare kompor mleduk

A Am A E A

Ane jadi gemeteran, wara-wiri keserimpet

D C D A

Rumah ane kebanjiran gara-gara got mampet

Am F#m B

Aa ti-ati kompor meledug

Am E

E

Am B

Aa yo-ayo bersihin got

Am B

Jaa ngan takut badan blepot

A D A D A

Coba eneng jangan ribut, jangan pade kalang kabut

Itulah, chord gitar Kompor Meleduk dinyanyikan Benyamin Sueb, serta lirik lagu Kompor Meleduk.

Simak, biodata Benyamin Sueb.

Benyamin Sueb adalah seniman Indonesia yang dikenal sebagai pelawak, pemeran, sutradara, dan penyanyi.

Dia lahir pada 5 Maret 1939 di Jakarta dan meninggal pada 5 September 1995 (umur 56) di Jakarta.

Nama orangtuanya adalah Suaeb dan Aisyah.

Karena kondisi ekonomi keluarga yang tak menentu, si kocak Ben sejak umur tiga tahun diijinkan ngamen keliling kampung dan hasilnya buat biaya sekolah kakak-kakaknya.

Benyamin sering mengamen ke tetangga menyanyikan lagu Sunda Ujang-Ujang Nur sambil bergoyang badan.

Orang yang melihat aksinya menjadi tertawa lalu memberikannya recehan 5 sen dan sepotong kue sebagai imbalan.

