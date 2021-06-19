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Chord Tresno Sudro Dinyanyikan Esa Risty, Lirik Lagu Tresno Sudro
Kunci gitar atau chord Tresno Sudro dipopulerkan Esa Risty, lengkap dengan lirik lagu Tresno Sudro.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Chord Tresno Sudro dipopulerkan Esa Risty, lengkap dengan lirik lagu Tresno Sudro.
Intro : Am C Am..
Am C Am..
Dm Am F E..
Am Am
Abote wong nandang tresno
C Am
Tak belani nganti tekan pati
Am
Tresnaku mung kanggo siro
C Am
Kusumo bagus sing merak ati
Dm Am
Awan bengi ra biso lali
Dm Am
Tansah eling esemmu
Dm Am
Nganti kapan aku ra ngerti
Dm Am E
Iso nyanding sliramu..
Am
Abote dadi wong sudro
C Am
Tresno tulus ora dipercoyo
Am
Wong tuwo ngumbar sujono
C Am
Tansah iro aku wong durjono
Dm Am
Pancen dalan sing tak liwati
Dm Am
Ngalor ngidul mung dengkul
Dm Am
Paribasan turu klesetan
F E
Uripku tansah cedak pacoban..
Chorus
Am A Dm
Wong bagus, Wong bagus tak enteni
E Am E
Lilane wong tuwaku nerimo kowe
Am A Dm
Sing sabar, Sing sabar yo tresnaku
E Am E
Ing tembe mburi bakal dadi duwekmu
Dm Am
Duh gusti.. sing tak puji
Dm F Am
Paringono dalan kanggo tresnaku
Intro : Am C Am
Am C Am
Am
Abote dadi wong sudro
C Am
Tresno tulus ora dipercoyo
Am
Wong tuwo ngumbar sujono
C Am
Tansah iro aku wong durjono
Dm Am
Pancen dalan sing tak liwati
Dm Am
Ngalor ngidul mung dengkul
Dm Am
Paribasan turu klesetan
F E
Uripku tansah cedak pacoban..
Chorus
Am A Dm
Wong bagus, Wong bagus tak enteni
E Am E
Lilane wong tuwaku nerimo kowe
Am A Dm
Sing sabar, Sing sabar yo tresnaku
E Am E
Ing tembe mburi bakal dadi duwekmu
Dm Am
Duh gusti.. sing tak puji
Dm F Am
Paringono dalan kanggo tresnaku
Outro Dm Bb Am..
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Demikian, chord gitar Tresno Sudro dinyanyikan Esa Risty, serta lirik lagu Tresno Sudro. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )
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