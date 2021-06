Chord Tresno Sudro Dinyanyikan Esa Risty, Lirik Lagu Tresno Sudro

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Chord Tresno Sudro dipopulerkan Esa Risty, lengkap dengan lirik lagu Tresno Sudro.

Intro : Am C Am..

Am C Am..

Dm Am F E..

Am Am

Abote wong nandang tresno

C Am

Tak belani nganti tekan pati

Am

Tresnaku mung kanggo siro

C Am

Kusumo bagus sing merak ati

Dm Am

Awan bengi ra biso lali

Dm Am

Tansah eling esemmu

Dm Am

Nganti kapan aku ra ngerti

Dm Am E

Iso nyanding sliramu..

Am

Abote dadi wong sudro

C Am

Tresno tulus ora dipercoyo

Am

Wong tuwo ngumbar sujono

C Am

Tansah iro aku wong durjono

Dm Am

Pancen dalan sing tak liwati

Dm Am

Ngalor ngidul mung dengkul

Dm Am

Paribasan turu klesetan

F E

Uripku tansah cedak pacoban..

Chorus

Am A Dm

Wong bagus, Wong bagus tak enteni

E Am E

Lilane wong tuwaku nerimo kowe

Am A Dm

Sing sabar, Sing sabar yo tresnaku

E Am E

Ing tembe mburi bakal dadi duwekmu

Dm Am

Duh gusti.. sing tak puji

Dm F Am

Paringono dalan kanggo tresnaku

Intro : Am C Am

Am C Am

Outro Dm Bb Am..

