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Chord Tresno Sudro Dinyanyikan Esa Risty, Lirik Lagu Tresno Sudro

Kunci gitar atau chord Tresno Sudro dipopulerkan Esa Risty, lengkap dengan lirik lagu Tresno Sudro.

zoom-inlihat foto Chord Tresno Sudro Dinyanyikan Esa Risty, Lirik Lagu Tresno Sudro
Tribunlampung.co.id / Dodi Kurniawan
Ilustrasi. Simak, chord gitar Tresno Sudro dinyanyikan Esa Risty. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Chord Tresno Sudro dipopulerkan Esa Risty, lengkap dengan lirik lagu Tresno Sudro.

Intro : Am C Am..
        Am C Am..
        Dm Am F E..

Am                      Am
 Abote wong nandang tresno
         C                Am
Tak belani nganti tekan pati
                       Am
Tresnaku mung kanggo siro
       C                Am
Kusumo bagus sing merak ati
     Dm               Am
      Awan bengi ra biso lali
     Dm             Am
      Tansah eling esemmu
     Dm                Am
      Nganti kapan aku ra ngerti
     Dm                 Am  E
      Iso nyanding sliramu..
                   Am
Abote dadi wong sudro
        C              Am
Tresno tulus ora dipercoyo
                      Am
Wong tuwo ngumbar sujono
        C               Am
Tansah iro aku wong durjono
     Dm                     Am
      Pancen dalan sing tak liwati
     Dm                  Am
      Ngalor ngidul mung dengkul
     Dm                Am
      Paribasan turu klesetan
     F                       E
     Uripku tansah cedak pacoban..

Chorus
       Am          A          Dm
Wong bagus, Wong bagus tak enteni
    E                  Am   E
Lilane wong tuwaku nerimo kowe
       Am          A           Dm
Sing sabar, Sing sabar yo tresnaku
       E                    Am  E
Ing tembe mburi bakal dadi duwekmu
     Dm         Am
     Duh gusti.. sing tak puji
     Dm        F                 Am
     Paringono dalan kanggo tresnaku

Intro : Am C Am
        Am C Am

                  Am
Abote dadi wong sudro
        C              Am
Tresno tulus ora dipercoyo
                      Am
Wong tuwo ngumbar sujono
        C               Am
Tansah iro aku wong durjono
     Dm                     Am
      Pancen dalan sing tak liwati
     Dm                  Am
      Ngalor ngidul mung dengkul
     Dm                Am
      Paribasan turu klesetan
     F                       E
     Uripku tansah cedak pacoban..

Chorus
       Am          A          Dm
Wong bagus, Wong bagus tak enteni
    E                  Am   E
Lilane wong tuwaku nerimo kowe
       Am          A           Dm
Sing sabar, Sing sabar yo tresnaku
       E                    Am  E
Ing tembe mburi bakal dadi duwekmu
     Dm         Am
     Duh gusti.. sing tak puji
     Dm        F                 Am
     Paringono dalan kanggo tresnaku
Outro Dm Bb Am..

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Demikian, chord gitar Tresno Sudro dinyanyikan Esa Risty, serta lirik lagu Tresno Sudro. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )

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Tribunlampung.co.id
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung
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