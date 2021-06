Emersia Wedding Showcase Permudah Catin untuk Mengatur Acara Pernikahan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Guna memberi kemudahan bagi calon pengantin (Catin) untuk mengatur acara pernikahannya Emersia Hotel & Resort Bandar Lampung menggelar Wedding Showcase.

Executive Assistant manager Emersia Hotel & Resort Bandarlampung, Sutisna menyampaikan, Wedding Showcase ini di adakan untuk memudahkan para calon pengantin untuk merancang pernikahannya.

"Jadi gak perlu pusing datang ke Emersia Wedding Showcase sudah ada semua Vendor-vendor terbaik di Lampung", ungkapnya.

Sutisna juga menyampaikan bahwa acara ini digelar mulai tanggal 18 sampai 27 Juni 2021. Untuk hari kerja mulai pukul 14:00 WIB sampai 20:00 WIB untuk hari libur pukul 11:00 WIB sampai 20:00 WIB.

"Mumpung lagi banyak promo mulai discount 5 juta sampai 20 juta rupiah, dan Catin bisa pilih berbagai pilihan paket," pungkasnya.

Acara ini diikuti oleh 20 vendor wedding terbaik di antaranya, WO Cucu & friends, Wo Harmoni, Ren Flowers Decorations, Dekadi Dekorasi, St Marry decoration, Gemintang Decoration, Intimate by Ellviera, Luwes House of Beauty, Anastasia Baya Make up Artis & Bridal, ISP Pictures, Rya Wedding Gallery, Blass Photography, Legio Pictures, ligart Photography, Ellviera timeless Picture, Anggry Amelia make up artis, Simpel Project, 7 Citra Music Entertainment, Andhita Irianto day Spa & Salon dan untuk tempat Emersia Emerald Ballroom. ( Advertorial )