Chord Cita-citaku Dinyanyikan The Panas Dalam, Lirik Lagu Cita-citaku

Berikut, chord Cita-citaku dinyanyikan The Panas Dalam serta lirik lagu Cita-citaku.

Intro

G D Em C D

G D Em

Cita-citaku ingin menjadi Polwan

C D

Mana mungkin aku seorang lelaki

G D Em

Oh Tuhan tolong hambamu

C D

Aku tak sudi jadi Bapak Polwan

G D Em

Cita-citaku ingin jadi Bu Ahmad

C D

Mana mungkin aku seorang lelaki

G D Em

Oh ibu jangan paksa aku

C D

Aku tak sudi jadi Bapak Ahmad

Reff

G D Em

Sedih hatiku sedih

C D

Terlahir sebagai seorang lelaki

G D Em

Oh tuhan tolong hambamu

C D

Terlahir sebagai seorang lelaki

G D Em

Oh ibu jangan paksa aku

C D

Ini bukan jaman Siti Nurbaya

G

Lagi....

G D Em

Cita-citaku ingin menjadi tomboy

C D

Mana mungkin aku seorang lelaki

G D Em

Oh tuhan tolong hambamu

C D

Aku tak sudi jadi lelaki. Tomboy

G D Em

Cita-citaku ingin jadi lesbian

C D

Mana mungkin aku seorang lelaki

G D Em

Oh Ibu jangan paksa aku

C D

Aku tak sudi menjadi homoseks

D A Bm

Cita-citaku ingin menjadi Polwan

G A

Mana mungkin aku seorang lelaki

D A Bm

Oh Tuhan tolong hambamu

G A

Aku tak sudi jadi Bapak Polwan

D A Bm

Cita-citaku ingin jadi Bu Ahmad

G A

Mana mungkin aku seorang lelaki

D A Bm

Oh ibu jangan paksa aku

G A

Aku tak sudi jadi Bapak Ahmad

Reff

D A Bm

Sedih hatiku sedih

G A

Terlahir sebagai seorang lelaki

D A Bm

Oh tuhan tolong hambamu

G A

Terlahir sebagai seorang lelaki

D A Bm

Oh ibu jangan paksa aku

G A

Ini bukan jaman Siti Nurbaya

D

Lagi....

D A Bm

Cita-citaku ingin menjadi tomboy

G A

Mana mungkin aku seorang lelaki

D A Bm

Oh tuhan tolong hambamu

G A

Aku tak sudi jadi lelaki tomboy

D A Bm

Cita-citaku ingin jadi lesbian

G A

Mana mungkin aku seorang lelaki

D A Bm

Oh Ibu jangan paksa aku

G A

Aku tak sudi menjadi. Homoseks

Demikian, chord gitar Cita-citaku dinyanyikan The Panas Dalam serta lirik Cita-citaku.

Berbagai chord bisa dinikmati di Topik Chord Gitar, di antaranya Bunga Anggrek, Kompor Meleduk, Bermalam Bintang, dan sebagainya.

Simak, biodata The Panas Dalam.

The Panas Dalam memulai karier pada tahun1995 di Bandung, Jawa Barat.

Dilansir Kompas.com, band ini dikenal sebagai bintang kampus saat itu.

Band ini juga sempat mengisi soundtrack dari film Dilan 1990 yang dibuat dari novel karya Pidi Baiq.

Adapun, personel The Panas Dalam terdiri dari:

1. Nandang (bass)

2. Alga (vokalis)

3. Erwin (vokalis)

4. Roy (drum)

5. Boiq (gitar)

6. Nawa (gitar)

7. Eeng (jimbe).

Itulah, chord gitar Cita-citaku dan biodata singkat The Panas Dalam.