Hanura Lampung Siap Hadapi Pemilu 2024, Ali Darmawan: From Zero to Hero

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Ketua DPD Partai Hanura Lampung Ali Darmawan menyatakan siap tempur menghadapi Pemilu 2024.

Ia menyebut partainya from zero to hero.

Hal itu dikatakan Ali menjelang rapat kerja daerah (rakerda) pada Juli 2021 mendatang.

Dia mengatakan, rakerda digelar untuk merancang program kerja dalam menyongsong Pemilu 2024.

Hal itu sesuai dengan amanat pasal 32 ayat 3 angka 15 Anggaran Dasar dan pasal 35 Anggaran Rumah Tangga (ART).

“Pasal 35 ART, rakerda diselenggarakan oleh DPD sesuai kebutuhan untuk membahas dan menetapkan program kerja. Dihadiri utusan DPP partai, DPD, unsur Dewan Penasihat DPD, unsur Dewan Pakar DPD, Alat Kelengkapan Partai Daerah, Ketua dan Sekretaris DPC,” jelas Ali Darmawan kepada Tribunlampung.co.id, Senin (21/6/2021).

Anggota DPRD Lampung Utara empat periode dan mantan Ketua DPC Partai Hanura ini menegaskan, sesuai anggaran dasar, rakerda dilaksanakan sekali dalam setahun.

“Ini rakerda pertama sejak saya menjabat usai menerima SK DPP Partai Hanura Nomor 052‎/B.2/DPP-Hanura/VII/2020 tentang penugasan saya sebagai Ketua DPD Partai Hanura Lampung 2020-2025 pada 10 Juli 2020 lalu. Rakerda ini strategis bagi kami untuk menetapkan program kerja prioritas partai periode 2021-2022,” ujar Ali.

Dia melanjutkan, rakerda juga dilakukan terkait dengan pemantapan prakondisi konsolidasi organisasi menjelang pelaksanaan tahapan umum/teknis Pemilu 2024 yang dimulai pada Maret 2022 mendatang.

“Kami evaluasi pilkada serentak 2020, sosialisasikan lagi hasil Rapimnas I dan Rakernas I 2020, restrukturisasi terbatas, bahas tuntas kebijakan strategis konsolidasi organisasi agar tak kedodoran siap sambut verifikasi administrasi dan verifikasi faktual KPU sebagai peserta Pemilu 2024, banyak lagi. Seperti Ketum OSO dan Sekjen Gede Pasek sampaikan, kami formasi siap tempur, from zero to hero,” beber Ali Darmawan.

