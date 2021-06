Jadwal Bioskop Ciplaz Lampung XXI Senin 21 Juni 2021

Ilustrasi. The Conjuring: The Devil Made Me Do It tayang di Ciplaz Lampung XXI, Bandar Lampung, Senin 21 Juni 2021.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Film sekuel Fast & Furious 9 sedang tayang di Ciplaz Lampung XXI.

Yuk simak jadwal tayang film di Ciplaz Lampung XXI, Senin 21 Juni 2021.

1. Fast & Furious 9

Theater 1: Pukul 13.45, 16.35, dan 19.25

Baca juga: Jadwal Film Bioskop di Ciplaz Lampung XXI, Sabtu 19 Juni 2021

Theater 2: Pukul 13.15, 16.05, dan 18.55

Theater 3: Pukul 12.45, 15.35, dan 18.25

Fast & Furious 9 menceritakan Dom Toretto yang menjalani kehidupan yang tenang dengan Letty dan putranya, si kecil Brian.

Tetapi mereka tahu bahwa bahaya selalu mengintai di atas cakrawala mereka yang damai.

Kali ini, ancaman itu akan memaksa Dom untuk menghadapi dosa masa lalunya jika dia ingin menyelamatkan orang yang paling dia cintai.

Baca juga: Jadwal Film Bioskop di Ciplaz Lampung XXI Jumat 18 Juni 2021

Krunya bergabung bersama untuk menghentikan plot yang ingin menghancurkan dunia yang dipimpin oleh pembunuh paling terampil dan pengemudi berperforma tinggi yang pernah mereka temui: seorang pria yang juga merupakan adik Dom yang terlupakan, Jakob.

2. The Conjuring : The Devil Made Me Do It

Theater 4: Pukul 14.40, 17.00, dan 19.20

The Conjuring: The Devil Made Me Do It mengungkapkan kisah mengerikan tentang teror, pembunuhan, dan kejahatan yang tidak diketahui yang bahkan mengejutkan penyelidik paranormal Ed dan Lorraine Warren di kehidupan nyata.

Salah satu kasus paling sensasional dari arsip mereka, dimulai dengan pertarungan untuk jiwa seorang anak laki-laki, kemudian membawa mereka melampaui apa pun yang pernah mereka lihat sebelumnya, untuk menandai pertama kalinya dalam sejarah AS bahwa tersangka pembunuhan akan mengklaim kerasukan setan sebagai pembelaan.

( Tribunlampung.co.id / Jelita Kinanti )