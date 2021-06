Laga Matchday Penentuan Grup C Euro 2020, Ukraina dan Austria Perebutkan Satu Tiket ke 16 Besar

Ilustrasi - Timnas Ukraina akan menghadapi Austria dalam laga hidup mati di Grup C, untuk memastikan satu tiket ke babak 16 besar mendampingi Belanda.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Laga Matchday Penentuan Grup C Ukraina vs Austria. Satu tiket lolos ke babak 16 besar di Grup C, masih akan diperebutkan Timnas Ukraina dan Austria.

Keduanya Timnas kini memiliki poin sama 3, hasil dari satu kali kemenangan dan satu kali kekalahan.

Kedua tim sama-sama menang saat menghadapi Makedonia Utara, dan kalah kala bertemu Belanda.

Pada klasmen sementara Grup C, Ukraina berada di peringkat kedua. Sementara Austria berada di peringkat ke-3.

Pimpinan klasmen pada Grup C dipegang Belanda yang sudah memastikan satu tiket ke babak 16 besar. Hasil dua kemenangan kala menghadapi Ukraina dan Austria.

Ukraina dan Austria, masih memiliki peluang sama besar untuk mendampingi Belanda yang telah memastikan satu tiket ke babak 16 besar Euro 2020.

Pertandingan kedua tim akan digelar di stadion national di Bucarest, Rumania pada Senin (21/6/2021) pukul 23.00 WIB.

Pertemuan kedua tim dapat disaksikan langsung melalui link live streaming Euro 2020 di Mola Tv dan RCTI.

Pertemuan kedua tim akan menjadi pertandingan hidup mati. Kalah akan menjadi akhir dari perjalanan di Euro 2020.

Pertemuan Ukraina vs Austria juga akan menjadi kecerdasan adu taktik dari kedua pelatih Timnas.