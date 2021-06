Lokasi Vaksinasi Covid-19 Massal di Bandar Lampung, Puskesmas Simpur Dapat Kuota Terbanyak

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung menyediakan 3.390 dosis vaksin dalam rangka vaksinasi massal, Senin (21/6/2021).

Sasaran vaksinasi Covid-19 ini ialah warga Bandar Lampung dengan kelompok usia 18-59 tahun.

Setiap puskesmas rata-rata mendapatkan kuota 100 orang.

Lokasinya adalah Satelit, Sumur Batu, Kupang Kota, Palapa, Kemiling, Susunan Baru, Pasar Ambon, dan Sukaraja.

Selanjutnya Kota Karang, Sukamaju, Bakung, Gedung Air, Segala Mider, Beringin Raya, Pinang Jaya, Sukarame, Permata, dan Korpri.

Kemudian Way Halim 1, Way Halim 2, Sukabumi, Campang Raya, Way Laga, Labuhan Ratu, Kebon Jahe, dan Kampung Sawah.

Sementara Puskesmas Way Kandis mendapatkan kuota 140 orang.

Puskesmas Panjang, Kedaton, dan Rajabasa Indah 150 orang.

Puskesmas Simpur paling banyak, yakni 200 orang.

Ribuan warga ikut vaksinasi massal di halaman Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung, Senin (21/6/2021).