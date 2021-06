Theme Song Euro 2021 Berjudul We Are The People, Simak Lirik Lengkapnya

Andrea Ronchini, Ronchini / NurPhoto via AFP

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Gelaran Euro 2021 ( Euro 2020 ) sudah memasuki fase terakhir grup. Bagi yang masih ingin mengetahui theme song Euro 2021 atau lagu resmi Euro 2020, berikut lirik lagunya.

We Are The People menjadi lagu resmi Euro 2021 yang dimainkan DJ asal Belanda, Martin Garrix berkolaborasi bersama dua anggota grup musik U2 asal Irlandia.

Adapun, theme song Euro 2021 kali ini diciptakan musisi sekaligus DJ asal Belanda, Martin Garrix.

Sedangkan vokalis grup musik U2 asal Irlandia, Bono, merupakan penulis lirik utama dari lagu ini.

Pada seremoni pembukaan Euro 2021, Bono juga sekaligus akan tampil menyanyikan lagu tema Euro 2021.

Adapun lagu tema Euro 2021 ini berjudul We Are The People dan akan dinyanyikan secara berkolaborasi antara DJ Martin Garrix dengan dua anggota grup musik U2 asal Irlandia.

Ilustrasi.

Selain Bono, satu anggota lain grup musik U2 yang akan tampil pada pembukaan Euro 2021 nanti adalah gitaris The Edge.

Dua anggota kelompok musik U2 ini akan berkolaborasi dengan DJ Martin Garrix saat pembukaan Euro 2021 ( Euro 2020 ) nanti dan menyanyikan lagu tema Euro 2021.

Diketahui, pada 14 Mei 2021 lalu, lagu resmi Euro 2021 yang berjudul We Are The People sendiri telah resmi dirilis melalui berbagai platform digital.

Selanjutnya, lagu tema resmi Euro 2021 tersebut bakal dimainkan pada seremoni pembukaan kejuaraan sepak bola Euro 2021 11 Juni mendatang di Stadion Olimpico.