TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sosok Nia Anggia, adik Julia Perez digugat cerai sang suami baru-baru ini tulis berkah dan situasi buruk yang dialaminya.

Hal itu terlihat dalam uanggahan terbarunya di akun instagram pribadinya @anggitheperez Selasa (22/6/2021).

Dalam unggahannya itu, Nia Anggia mengunggah foto kedua buah hatinya.

"Sometimes the best blessing come out of the worst situation," tulisnya.

Unggahan tersebut memiliki arti terkadang berkah terbaik keluar dari situasi terburuk.

Nia Anggia memang kerap membagikan momen kebersamaannya dengan kedua anaknya.

Namun unggahanya kali ini, diduga sebagai sindiran untuk Jonathan Kreleger.

Adik Julia Perez Digugat Cerai, Tulis Berkah dan Situasi Buruk (Instagram @anggitheperez)

Usai digugat cerai suaminya, rencanannya sidang perdana cerai Nia Anggia itu akan digelar Selasa (22/6/2021).

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Alex Adam Faisal, selaku Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

"Sidangnya besok, sidang perdana," kata Alex Adam Faisal yang dilansir dari Kompas.com, Senin (21/6/2021) lalu.

