Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto mengawal langsung pemasangan patok beton batas sempadan pantai di Pantai Kedu dan Pantai Kedu Warna, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Selasa (22/6/2021).

Bupati Nanang Ermanto Kawal Pemasangan Patok di Pantai Kedu dan Kedu Warna

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG SELATAN - Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto mengawal langsung pemasangan patok beton batas sempadan pantai di Pantai Kedu dan Pantai Kedu Warna, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Selasa (22/6/2021).

Dalam kunjungan itu, Nanang turut didampingi sejumlah pejabat utama dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

Nanang mengatakan, pemerintah daerah mempunyai tugas menetapkan batas sempadan pantainya yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

"Kami memasang patok ini, sesuai dengan undang-undang. Ada aturannya, jangan dicopot-copot, karena ada pidananya," ujar Nanang, Selasa (22/6/2021).

Nanang mempertanyakan legalitas sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Selatan, dikarenakan sebagian lokasi kedua pantai tersebut berada di atas lahan sempadan pantai.

“Nanti kita akan panggil BPN, nanti kita perjelas status kepemilikannyan. Yang jelas kami tidak akan menggangu lahan pribadi warga, apalagi untuk dikelola menjadi tempat wisata," tegasnya.

Kepala Bappeda Lampung Selatan Wahidin Amin menjelaskan, pemasangan patok tersebut mengacu pada Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tentang Penataan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diperkuat dengan Perpres No 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai.

Kemudian dimuat juga dalam Perda Provinsi Lampung No 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018–2038, Perda Provinsi Lampung No 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda No 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009–2029.

Lanjut Wahidin, Perda Kabupaten Lampung Selatan No 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011–2031.