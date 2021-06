Chord Kembalilah Padaku Dinyanyikan Adista, Lirik Lagu Kembalilah Padaku

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, chord Kembalilah Padaku dinyanyikan Adista, serta lirik lagu Kembalilah Padaku.

Intro : Am G F E

Am G F E Am

Am G

Ku mencintaimu tulus dari hati

F E

Ku menyayangimu selalu

Am G

Jangan pernah pergi jauh dari hati

F E

Sungguh hati ini tak mampu

Am G

Melihat kau pergi jauh dari hati

F E

Sungguh hati ini tak mampu

Am G

Mengapa kau pergi meninggalkan hati

F E

Sungguh hati ini tak sanggup

Bridge

F C

Ku ingin engkau mengerti

Dm Am G

Apa yang ku rasakan saat ini

Reff

C G Am

Kembalilah padaku saat ini

F G

Sungguh ku tak mampu bila tiada kau di sini

C G Dm

Jangan kau pergi lagi dari hati

Am A G

Sungguh ku tak sanggup hidup tanpa kau di sisi

Interlude : C G Am F G

C G Dm Am

Bridge

F C

Ku ingin engkau mengerti

Dm Am G

Apa yang ku rasakan saat ini

Back to : Reff 2X

Baca juga: Chord It Will Rain Bruno Mars, Lengkap Lirik Lagu It Will Rain

Baca juga: Chord Yang Terdalam Dinyanyikan Peterpan, Lirik Lagu Yang Terdalam

Itulah, kunci gitar atau chord Kembalilah Padaku dinyanyikan Adista, serta lirik lagu Kembalilah Padaku.

Grup band Adista merupakan grup musik asal Palu.

Grup ini digawangi dua sahabat yaitu Akbar (gitaris) dan Resar (vokalis).

Singel perdana mereka adalah Ku Tak Bisa.

Single tersebut dirilis pada 2013.

Singel itu hits dan diputar di mana-mana.

Lagu ini dikemas dengan perpaduan lirik dan musik yang menyentuh dan easy listening.

Baca juga: Chord Bintang Kehidupan Nike Ardilla, Lirik Lagu Bintang Kehidupan

Baca juga: Chord Wes Tatas Happy Asmara, Lirik Lagu Wes Tatas

Demikian, biodata singkat Adista dan chord Kembalilah Padaku. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )