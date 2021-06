DKP Mesuji Sosialisasi dan Pelatihan Alat Tangkap Ramah Lingkungan di Desa Wiralaga 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, MESUJI - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Mesuji menyelenggarakan Sosialisasi dan Pelatihan Alat Tangkap Ramah Lingkungan di Desa Wiralaga, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji.

Menurut Kepala Bidang Tangkap DKP Mesuji Sumarsono, kegiatan tersebut dilatarbelakangi perlunya pengawasan sumber daya perikanan agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan.

"Dasar hukum nya sendiri ada di Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, PP No 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan," ujar Sumarsono saat berada di ruang kerjanya, Rabu (23/6/2021).

Sumarsono menjelaskan tujuan pengawasan sumber daya perikanan adalah mengurangi kerusakan sumber daya ikan, meningkatkan dan memperbaiki kondisi sumber daya Ikan.

Lalu, melestarikan dan memanfaatkan sumber daya ikan termasuk ekosistem, jenis dan genetiknya.

Kemudian, dapat meningkatkan kesadaran, kepedulian dan rasa memiliki. Serta adanya peran dari masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya ikan.

"Nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan," jelasnya.

Sumarsono menuturkan alat dan bahan yang dilarang dalam menangkap ikan diperairan adalah penggunaan bahan kimia dan alat tangkap elektrik seperti penggunaan alat setrum.

Sehingga, ungkap Sumarsono, DKP Mesuji selain melakukan sosialisasi dilakukan juga pelatihan pembuatan alat tangkap tradisional.(Tribunlampung.co.id /M Rangga Yusuf)

Caption: Sosialisasi dan Pelatihan Alat Tangkap Ramah Lingkungan di Desa Wiralaga oleh DKP Mesuji. Dok. DKP Mesuji.





