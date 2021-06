Chord Maafkan Aku Dinyanyikan Enda Ungu, Lirik Lagu Maafkan Aku

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, chord Maafkan Aku dinyanyikan Enda Ungu serta lirik lagu Maafkan Aku.

Intro: Am C G Dm 2x

Am C G Dm

Tak bisa kulupa saat-saat indah bersamamu

Am C G Dm

Semua cerita mungkin kini hanya tinggal kenangan

Am C G Dm

Ku harus pergi meninggalkanmu di dalam sepiku

Am C G Dm

Bukan inginku tuk menyakiti perasaanmu

Am Em

Maafkan aku

interlude: Am C G Dm 2x

Am C G Dm

Maafkan aku yang tak bisa menunggu hatimu

Am C G Dm

Lupakan saja diriku untuk selama-lamanya

Am C G Dm

Kuharus pergi meninggalkanmu di dalam sepiku

Am C G Dm

Bukan inginku tuk menyakiti perasaanmu

Am Em

Maafkan aku

Chorus

Am Em F

Tidurlah sayangku Mentari tlah menunggu

Am Em F G

Sambutlah pagi nanti dengan hati tersenyum

Am Em F

Bermimpilah cinta dengan segenap rasa

Am Em F G

Kini tibalah saatnya kita harus berpisah

Solo Am G F 4x

Chorus

Am Em F

Tidurlah sayangku Mentari tlah menunggu

Am Em F G

Sambutlah pagi nanti dengan hati tersenyum

Am Em F

Bermimpilah cinta dengan segenap rasa

Am Em F G

Kini tibalah saatnya kita harus berpisah

Am Em F

Maafkanlah aku yang tak bisa menunggu

Am Em F G

Lupakan saja diriku untuk selama-lamanya

Am Em F

aa haaa aaa huuuu

Am Em F

aa haaa aaa huuuu

Outro: Am Em F 2x

Itulah, kunci gitar atau chord Maafkan Aku dinyanyikan Enda Ungu serta lirik lagu Maafkan Aku.

Streaming dan unduh atau download lagu Enda Ungu Maafkan Aku lewat YouTube Music.

Simak, biodata Ungu.

Ungu adalah band asal Indonesia yang beranggotakan Pasha, Makki, Enda, Oncy, dan Rowman.

Ungu bukanlah band baru Indonesia.

Dilansir Tribunnewswiki.com, band tersebut telah mewarnai industri musik tanah air sejak tahun 1996.

Seperti band lain, Ungu juga telah mengalami beberapa kali pergantian personel.

Meski demikian, Ungu tetap bertahan dan eskis di dunia musik Indonesia hingga sekarang.

