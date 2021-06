Chord Pura-pura Lupa dari Mahen, Lirik Lagu Pura-pura Lupa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, chord Pura-pura Lupa dari Mahen serta lirik lagu Pura-pura Lupa.

[Intro]

C Am Dm G

[Verse 1]

C Am

Pernah aku jatuh hati

F Em

Padamu sepenuh hati

F Em Am

Hidup pun akan kuberi

Dm G

Apapun akan kulalui

[Verse 2]

C Am

Tapi tak pernah ku bermimpi

F Em

Kau tinggalkan aku pergi

F Em Am

Tanpa tahu rasa ini

Dm E

Ingin rasa ku membenci

[Bridge]

Am E

Tiba-tiba kamu datang

G D

Saat kau telah dengannya

Dm G C

Semakin hancur hatiku

[Reff]

C G

Jangan datang lagi cinta

Am Em

Bagaimana aku bisa lupa

F Em Am

Padahal kau tahu keadaaannya

Dm G

Kau bukanlah untukku

C G

Jangan lagi rindu cinta

Am Em

Ku tak mau ada yang terluka

F

Bahagiakan dia

Em Am

Aku tak apa

Dm G C

Biar aku yang pura-pura lupa

[Bridge]

Am E

Tiba-tiba kamu datang

G D

Saat kau telah dengannya

Dm G C

Semakin hancur hatiku

[Reff]

C G

Jangan datang lagi cinta

Am Em

Bagaimana aku bisa lupa

F Em Am

Padahal kau tahu keadaaannya

Dm G

Kau bukanlah untukku

C G

Jangan lagi rindu cinta

Am Em

Ku tak mau ada yang terluka

F

Bahagiakan dia

Em Am

Aku tak apa

Dm G C

Biar aku yang pura-pura lupa

C G

Jangan datang lagi cinta

Am Em

Bagaimana aku bisa lupa

F Em Am

Padahal kau tahu keadaaannya

Dm G

Kau bukanlah untukku

C G

Jangan lagi rindu cinta

Am Em

Ku tak mau ada yang terluka

F

Bahagiakan dia

Em Am

Aku tak apa

Dm G C

Biar aku yang pura-pura lupa

[Ending]

F

Bahagiakan dia

Em Am

Aku tak apa

Dm G C

Biar aku yang pura-pura lupa

[Outro]

C

Itulah, kunci gitar atau chord gitar Pura-pura Lupa dinyanyikan Mahen dilengkapi lirik lagu Pura-pura Lupa.

Streaming dan unduh atau download lagu Mahen Pura-pura Lupa MP3 bisa di YouTube Music.

Simak, biodata Mahen.

Mahen memiliki nama lengkap Petrus Mahendra.

Mahen lahir di Jakata, 17 Desember 1996.

Dilansir Sripoku.com, nama Mahen mulai dikenal publik sejak dirinya berhasil membawakan lagu Pura-Pura Lupa, ciptaan Pica Iskandar.

Pura-pura Lupa sendiri merupakan lagu yang bercerita tentang hubungan sepasang kekasih yang sudah cukup lama pacaran, tapi akhirnya harus berpisah.

Dan saat bertemu kembali, ia harus mengikhlaskan sang kekasih yang ternyata sudah memiliki tambatan hati yang baru.

