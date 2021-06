Polres Way Kanan Vaksinasi Massal di Klinik Urkes

vaksinasi massal Polres Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Menyambut hari Bhayangkara ke 75 Polres Way Kanan menggelar vaksin massal di klinik Urkes Polres Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung mengatakan, pihaknya membuka tempat lapak vaksin yang bekerjasama dengan pemerintah pusat maupun masyarakat setempat.

“Sementara untuk di Kabupaten Way Kanan kita membuka 1 lapak vaksin di klinik Urkes Polres Way Kanan dan 20 Fasyankes di se-Kecamatan Kabupaten Way Kanan,” katanya, Minggu 27 Juni 2021.

Sebanyak 420 Vial atau 4.200 dosis yang didistribusikan dari Biddokes Polda Lampung diharapkan mampu menyasar 1647 orang atau maksimum 2100 penerima vaksin.

"Bagi lansia dan kaum disabilitas kami membuka layanan antar-jemput, silahkan bisa dikoordinasikan dengan masing-masing Bhabinkamtibmas yang berada ditempatnya untuk dilaksanakan layanan antar-jemput vaksinasi tersebut,” ungkap Kapolres

Sasaran vaksinasi massal adalah masyarakat umum dengan rentang umur 18 tahun sampai lanjut usia (lansia) yang memenuhi kriteria atau syarat penerimaan vaksin. (Anung Bayuardi)