Chord Tanpa Batas Waktu Dinyanyikan Ade Govinda Feat Fadly, Lirik Lagu Tanpa Batas Waktu

Berikut, chord Tanpa Batas Waktu dinyanyikan Ade Govinda feat Fadly, serta lirik lagu Tanpa Batas Waktu.

Intro

G Cm (2x)

G Bm

a..ku masih ada di sini

Dm E Am

masih dengan perasaanku yang dahulu

Cm G

tak berubah dan tak pernah berbeda

A D

aku masih yakin nanti milikmu..

G Bm

a..ku masih di tempat ini

Dm E Am

masih dengan setia menunggu kabarmu

Cm G

masih ingin mendengar suaramu

A D

cinta membuatku kuat begini..

Reff

D G

aku merindu

B

ku yakin kau tahu

C Bm

tanpa batas waktu..

Am

ku terpaku..

D G

aku meminta

B

walau tanpa kata

C Bm

cinta berupaya..

Am D C

engkau jauh di mata

B Em D

tapi dekat di doa

Am D G Cm

aku merindukanmu..

Musik

G Bm Dm E Am D

G Bm

a..ku masih di dunia ini

Dm E Am

melihatmu dari jauh bersama dia

Cm G

walau pasti ku terbakar cemburu

A D

tapi janganlah kau ke mana-mana..

Reff

D G

aku merindu

B

ku yakin kau tahu

C Bm

tanpa batas waktu..

Am

ku terpaku..

D G

aku meminta

B

walau tanpa kata

C D

cinta berupaya.. o oo..

Em G

aku merindu

B

ku yakin kau tahu

C

tanpa batas waktu..

Am

aku terpaku..

D G

aku meminta

B

walau tanpa kata

C Bm

cinta berupaya..

Am D C

engkau jauh di mata

B Em D

tapi dekat di doa

Am D G

aku merindukanmu..

Am D Em

aku merindukanmu..

Am D G

aku merindu..kan..mu..

Outro

G C (2x) D G

Itulah, kunci gitar atau chord gitar Tanpa Batas Waktu dinyanyikan Ade Govinda feat Fadly, serta lirik lagu Tanpa Batas Waktu.

Simak, biodata Ade Govinda.

Simak, biodata Ade Govinda.

Nama asli Ade Govinda adalah Ade Nurulianto.

Dilansir Wikipedia, ia lahir pada 8 Mei 1984.

Ade Govinda adalah musisi berkebangsaan Indonesia.

Namanya dikenal melalui penampilannya sebagai pemain lead guitar bersama grup musiknya, Govinda.

Selain bermain musik, Ade juga menciptakan lagu.

