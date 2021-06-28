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Berita Bola Euro 2021

Link Live Streaming Euro 2020 Kroasia vs Spanyol

Link Live Streaming Euro 2020 di babak 16 besar Kroasia vs Spanyol Senin 28 Juni 2021, mulai jam 23.00 WIB

Editor: taryono
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AFP
Ilustrasi Link Live Streaming Euro 2020 di babak 16 besar Kroasia vs Spanyol Senin 28 Juni 2021, mulai jam 23.00 WIB 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Link Live Streaming Euro 2020 Kroasia vs Spanyol,  Senin 28 Juni 2021 kick off pukul 23.00 WIB. 

Duel Kroasia vs Spanyol berlansgung di babak 16 besar Euro 2020.

Laga Kroasia vs Spanyol digelar di Stadion Parken Denmark Senin 28 Juni 2021.

Kroasia vs Spanyol dapat disaksikan melalui link live streaming Euro 2020 di RCTI, MNC TV dan Mola TV di bawah ini.

Berikut, tautan atau link live streaming Euro 2020.

Klik di sini >> RCTI

Klik di sini >> Mola TV

Klik di sini >> MNC TV

Jelang laga, Kroasia maupun Spanyol tentu sama-sama akan bermain ngotot demi mendapatkan tiket ke babak perempat final Euro 2020.

Namun demikian, Spanyol patut berhati-hati dan tidak boleh gegabah jika tak ingin bernasib sama seperti Belanda dan Portugal.

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Sebagaimana diketahui gelaran Euro 2020 terus bergulir, beberapa tim telah memastikan diri masuk kebabak 16 besar Euro 2020.

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Link Live Streaming Euro 2020
Kroasia vs Spanyol
Mola TV
Tribunlampung.co.id
Sumber: Tribun Lampung
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