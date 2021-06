BREAKING NEWS Kecelakaan di Jalinsum Lampung Selatan, Truk Colt Diesel Tabrak Pengendara Motor

Inilah truk Mitsubishi Colt Diesel BE 9274 CO yang terlibat kecelakaan di Jalinsum Km 71 Desa Gayam, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (29/6/2021).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG SELATAN - Kecelakaan terjadi di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Km 71 Desa Gayam, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (29/6/2021) sekitar pukul 11.00 WIB.

Kecelakaan itu melibatkan truk Mitsubishi Colt Diesel warna biru nomor polisi BE 9274 CO dan sepeda motor Honda Beat warna silver nomor polisi BE 5223 DK.

Kasatlantas Polres Lampung Selatan AKP Edwin Widya Dirotsaha Putra membenarkan kecelakaan yang terjadi di simpang Gayam.

Edwin menduga, truk tersebut mengalami rem blong sehingga menabrak motor korban.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )