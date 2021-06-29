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Chord Wong Sepele Dinyanyikan Ndarboy Genk, Lirik Lagu Wong Sepele
Kunci gitar atau chord gitar Wong Sepele dinyanyikan Ndarboy Genk serta lirik lagu Wong Sepele. Sedih uripku koyo mengkene Sugih waras durung tau tak.
Editor: Ridwan Hardiansyah
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, chord Wong Sepele dinyanyikan Ndarboy Genk serta lirik lagu Wong Sepele.
Intro: C Fm C Fm
Am G F G
C G/B Am Em
Duh abote, kahanane uripku
F C
Kudu nandang loro
Dm G Dm G
Dipandang sesisih moto..
(*)
C G/B Am Em
Yen takdire, kudu dikuat-kuatke
F C
Aku mung wong sepele
Dm G
Kudu kuat atine..
Am
Kadang pingin ngeluh
Em
Naliko kentekan eluh
F
Kodrate manungso
C G
Kui pancen bedo-bedo..
Am
Dedel duwel ati
Em
Nompo kasunyatan iki
F Dm
Kudu tak tambani
G C
Kanggo jalani.. uripku iki..
Reff
G C
Jujur.. sedih uripku koyo mengkene
Dm G C
Sugih waras durung tau tak rasake..
G C Am
Urip.. dewe tresno raono sing gape
D G
Kudu sabar mung dianggep wong sepele..
(#)
F G
Mlaku we kadang kesandung
Em Am
Ara ono sing nulung
Dm G C
Tangise ning ati raiso tak bendung...
Musik: C Fm C Fm
Am G F G
Back to: (*), (#) 2x
End
F G
Aku pancen wong sepele
Em Am
Nanging bakal tak buktekke
Dm G C
Dadi uwong ojo seneng nyepelekke...
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Itulah, kunci gitar atau chord gitar Wong Sepele dinyanyikan Ndarboy Genk serta lirik lagu Wong Sepele.
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