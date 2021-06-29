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Chord Gitar

Chord Wong Sepele Dinyanyikan Ndarboy Genk, Lirik Lagu Wong Sepele

Kunci gitar atau chord gitar Wong Sepele dinyanyikan Ndarboy Genk serta lirik lagu Wong Sepele. Sedih uripku koyo mengkene Sugih waras durung tau tak.

Editor: Ridwan Hardiansyah
zoom-inlihat foto Chord Wong Sepele Dinyanyikan Ndarboy Genk, Lirik Lagu Wong Sepele
tribunlampung.co.id / dodi kurniawan
Ilustrasi. Kunci gitar Wong Sepele dinyanyikan Ndarboy Genk. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, chord Wong Sepele dinyanyikan Ndarboy Genk serta lirik lagu Wong Sepele.

Intro: C Fm C Fm
        Am G F G
C      G/B     Am       Em
Duh abote, kahanane uripku
  F            C
Kudu nandang loro
          Dm        G  Dm G
Dipandang sesisih moto..
     (*)
     C        G/B        Am       Em
     Yen takdire, kudu dikuat-kuatke
      F              C
     Aku mung wong sepele
          Dm      G
     Kudu kuat atine..
  Am
Kadang pingin ngeluh
       Em
Naliko kentekan eluh
  F
Kodrate manungso
       C          G
Kui pancen bedo-bedo..
       Am
     Dedel duwel ati
             Em
     Nompo kasunyatan iki
       F           Dm
     Kudu tak tambani
              G             C
     Kanggo jalani.. uripku iki..
Reff
  G                  C
Jujur.. sedih uripku koyo mengkene
        Dm           G         C
Sugih waras durung tau tak rasake..
 G                   C          Am
Urip.. dewe tresno raono sing gape
       D                          G
Kudu sabar mung dianggep wong sepele..
     (#)
              F           G
     Mlaku we kadang kesandung
         Em         Am
     Ara ono sing nulung
             Dm         G       C
     Tangise ning ati raiso tak bendung...
Musik: C Fm C Fm
        Am G F G
Back to: (*), (#) 2x
End
       F            G
Aku pancen wong sepele
          Em            Am
Nanging bakal tak buktekke
      Dm         G         C
Dadi uwong ojo seneng nyepelekke...

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Itulah, kunci gitar atau chord gitar Wong Sepele dinyanyikan Ndarboy Genk serta lirik lagu Wong Sepele.

Streaming dan unduh atau download lagu Ndarboy Genk berjudul Wong Sepele MP3 bisa melalui YouTube Music.

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chord Wong Sepele
Lirik Lagu Wong Sepele
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Ndarboy Genk
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Tribunlampung.co.id
Sumber: Tribun Lampung
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