Satnarkoba Polres Way Kanan Bekuk Pemuda Pemilik Narkotika Jenis Tembakau 

Satnarkoba Polres Way Kanan Bekuk Pemuda Miliki Narkotika Jenis Tembakau

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Petugas Satnarkoba Polres Way Kanan berhasil membekuk seorang pelaku yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis tembakau sintetis di pinggir Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Tiuh Balak Pasar, Kecamatan Baradatu, Way Kanan.

Tersangka berinisial RNR (22), warga Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung, melalui Kasat Narkoba Iptu Mirga Nurjuanda menuturkan, penangkapan berawal pada Kamis 24 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, ketika anggota Satresnarkoba mendapat informasi dari masyarakat kerap terjadi peredaran gelap narkotika melalui media sosial.

Menindak lanjuti informasi tersebut, anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan langsung melakukan penyelidikan.Hasilnya diamankan seorang laki-laki berinisial RNR di pinggir jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Tiuh Balak Pasar, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan. Pria tersebut diamankan setelah keluar dari kantor jasa pengiriman atau ekspedisi tanpa perlawanan.

Dalam penindakan petugas berhasil mengamankan barang bukti bungkusan plastik warna bening dan amplop berisi daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 6,09 gram dan berat bersih 3,60 gram.

"Karena perbuatannya tersangka dijerat pasal 112 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat empat tahun paling lama 12 tahun,” kata Iptu Mirga Nurjuanda.(anung bayuardi)