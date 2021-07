Oscar Lawalata Operasi Ganti Kelamin, Penampilannya saat Renang Disorot

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar mengejutkan datang dari designer tanah air, Oscar Lawalata operasi ganti kelamin.

Baru-baru ini Oscar Lawalata mengunggah potret dirinya menggunakan baju renang.

Hal itu terlihat dalam akun instagramnya @oscarlawalata Selasa (29/6/2021).

Oscar Lawalata kenakan baju renang dan berfoto dengan sang adiknya di air terjun Way Marang, NTT.

"With my guardian angel," tulisnya.

Penampilan terbaru Oscar Lawalata sontak mendapat komentar dari warganet.

Namun ditelusuri dari komentar di akun instagramnya tak ada komentar yang menghujat Oscar Lawalata operasi ganti kelamin.

Terlihat dalam kolom komentarnya, warganet justru membajirinya dengan pujian terhadap penamlilan Oscar.

"Cute both of you," tulis @anggie**************

"Asha cantik," tulis @ikar*******

