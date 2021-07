PPKM Darurat, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar Tegaskan akan Ikuti Kebijakan Pemerintah Pusat

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA – Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan bahwa pihaknya akan mengikuti kebijakan yang telah diumumkan pemerintah pusat untuk membatasi kegiatan pada sejumlah sektor, termasuk pusat perbelanjaan hingga restoran

Ia menjelaskan bahwa pusat perbelanjaan seperti mall akan tutup sementara.

Sedangkan supermarket hingga toko yang menjual obat maupun kebutuhan penting masyarakat masih diizinkan untuk buka, namun dengan menerapkan protokol kesehatan.

Pemerintah baru saja mengumumkan penerapan kebijakan baru berupa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang efektif dimulai pada 3 hingga 20 Juli mendatang.

Namun sebelumnya, sejumlah daerah terlah melakukan upaya untuk menekan angka penyebaran virus corona (Covid-19) dengan menerapkan PPKM skala mikro yang diperketat.

“Keputusan PPKM diperketat itu mall, kecuali supermarket, dan juga toko-toko yang menyediakan barang kesehatan dan juga barang-barang esensial lainnya itu masih boleh buka, yang lain harus tutup (seperti mall),” ujar Ahmed Zaki dalam diskusi virtual FBM9 bertajuk “Mitigasi Lonjakan Kasus Covid-19” Kamis (1/7/2021).

Baca juga: Kecelakaan Maut di Sumbar, Truk Tabrak Bus Pariwisata, 3 Motor, dan 4 Rumah

Sementara itu untuk restoran maupun rumah makan hanya diizinkan menerima layanan antar (delivery) maupun take away (bawa pulang), tidak untuk dine in atau makan di tempat.

“Kemudian untuk restoran dan warung itu masih diboelhkan buka sampai jam 8 malam, hanya untuk dibawa pulang atau kirim makanan, tidak untuk makan di dalam restoran maupun warung-warung tersebut,” tegas Ahmed Zaki.

Ia kemudian menyampaikan bahwa PPKM mikro yang diperketat dan disesuaikan dengan PPKM Darurat versi pemerintah pusat ini akan segera disosialisasikan kepada masyarakat Tanggerang.

Ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya masa PPKM Darurat tersebut untuk menekan laju penyebaran Covid-19 yang kini mengalami lonjakan.