TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Permasalahan anak Shandy Aulia dihina dan disamakan dengan pertumbuhan hewan masih terus berlanjut.

Bahkan manajer Shandy Aulia, yakni Paula Rudollf bakal temui Laura Aprilya Bakkara, selaku penghina anak Shandy Aulia.

"See you soon bu," tulis Paula Rudollf di Instagram pribadinya, Selasa (29/6/2021) lalu.

Rupanya pertemuan itu tak lain adalah untuk menyelesaikan permasalahan bosnya, Shandy Aulia.

"Pagi tadi biasanya urus kerjaan yang penting penting, tapi khusus hari ini saya urusin hal yang gak produktif tapi memang perlu diurus," lanjut Paula di unggahan Instagram lainnya.

Paula menuturkan bahwa pihak Shandy Aulia ingin memberi pelajaran kepada Laura Aprilya Bakkara.

Pasalnya, komentarnya beberapa waktu lalu telah membuat keluarga Shandy Aulia geram lantaran pertumbuhan anaknya, Claire Herbowo disamakan dengan hewan.

Ilustrasi Shandy Aulia. Anak Shandy Aulia dihina, manajer istri David Herbowo bakal temui Laura Aprilya (Instagram @shandyaulia)

Terlebih, profesi Laura Aprilya adalah tenaga kesehatan, yang menurut Shandy tidak mencerminkan sikap seorang tenaga kesehatan yang dekat dengan masyarakat.

"Biar ke depannya kita semua belajar. Memang belajar sopan santun dan etika itu harganya mahal," sambung Paula Rudollf.

Sebelumnya juga Shandy Aulia layakan somasi kepada Laura Aprilya Bakkara atas perkataan tak sedap yang dituliskan di media sosial beberapa waktu lalu.