Hospital Playlist 2 dan Jang Ki Yong Puncaki Daftar Drama dan Aktor Populer

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Drama Korea tvN, Hospital Playlist 2 capai puncak teratas sebagai Drama Korea populer.

Untuk aktor populer menobatkan Jang Ki Yong juga sebagai pemeran paling menarik lewat Drama Korea My Roommate Is a Gumiho.

Dilansir dari Soompi, di minggu kedua penayangannya, Hospital Playlist 2 naik ke puncak daftar drama mingguan Good Data Corporation yang paling banyak menghasilkan buzz.

Perusahaan menentukan peringkat setiap minggu dengan mengumpulkan data dari artikel berita, posting blog, komunitas online, video, dan media sosial tentang drama yang sedang ditayangkan atau akan segera tayang.

Tidak hanya Hospital Playlist 2 yang berada di No. 1 dalam peringkat drama yang paling menarik, tetapi bintangnya Jo Jung Suk dan Jeon Mi Do juga masing-masing naik ke No. 4 dan No. 8 dalam daftar pemeran drama yang paling menarik perhatian.

Sementara itu, My Roommate Is a Gumiho tvN terus mendominasi peringkat aktor minggu ini, dengan Jang Ki Yong naik ke No 1 dan Hyeri Girl's Day di No 3.

My Roommate Is a Gumiho juga peringkat No 4 di daftar drama paling menarik minggu ini.

Hospital Playlist 2 capai puncak teratas (Instagram @tvndrama.official)

SBS The Penthouse 3 juga tetap kuat di peringkat kedua minggu ini.

Selain mengambil No 2 dalam daftar drama, para pemain menyapu empat dari 10 tempat teratas dalam daftar aktor minggu ini: Lee Ji Ah masuk di No 2, Eugene SES di No 7, Han Ji Hyun di No. 9, dan Uhm Ki Joon di No. 10.

Menurunnya peringkat The Penthouse 2 ke posisi 2 ini diduga karena penonton yang kecewa dengan episode yang baru saja tayang.